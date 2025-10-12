El CreaMurcia en Artes Plásticas y Cómic ya tiene ganadores

El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado los ganadores del certamen CreaMurcia 2025, dentro de la edición especial Murcia 1200, que reconoce el talento joven en distintas disciplinas artísticas. En esta convocatoria, centrada en Artes Plásticas y Cómic, el jurado ha premiado la originalidad y el compromiso creativo de los participantes.

La artista Candela Carrillo Santos ha obtenido el primer premio en Artes Plásticas con su obra Exuvia 74, mientras que en Cómic el ganador ha sido José Lorente Blanco (JLB) con Proyecto: perfección. En la categoría plástica, los accésits recayeron en Donde viven los monstruos de Celia Verdú, Playground de Natalia Sandoval y Reloj de arena de Carmen María Sánchez (Calipsus), y la mención fue para Proyecto Serendipia de Miriam Martínez. En cómic, los accésits correspondieron a Brisa de Enrique García y Un día cualquiera en la oficina de Paula Muñoz, con menciones para El cementerio de las estrellas fugaces de María Pelluz y Sin vuelta a casa de José Campillo (Kampi).

La exposición con las obras finalistas, compuesta por 22 proyectos de Artes Plásticas y 12 de Cómic seleccionados entre 90 presentados, se ha podido visitar hasta el 21 de octubre en el Centro Cultural Puertas de Murcia, mostrando la diversidad de estilos y propuestas de los jóvenes creadores.

Durante el anuncio de los premios, la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, destacó la calidad de las obras y la importancia de CreaMurcia como plataforma para visibilizar el arte emergente en la ciudad.