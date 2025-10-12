Adrián Romero: "Me encanta hacer feliz a la gente, aunque eso implique visitar menos a los que quiero"

¿Quién es Adrián cuando se apagan las cámaras y no hay personajes ni sketches de por medio?

Un chico que siempre está con una sonrisa en la cara, con una vida muy normal, una rutina (dentro de lo que se puede), pero también puro nervio. Me encanta estar haciendo planes siempre.

Cartagena te vio crecer, pero ahora vives a caballo entre allí y Madrid. ¿Qué te aporta cada ciudad?

Vivo con amigos en una zona muy tranquila de Madrid, en la sierra, entonces voy muy poco a la ciudad y el ajetreo, pero si estoy aquí es principalmente porque tengo a mi agencia, la mayoría de eventos y compañeros que se dedican a lo mismo que yo, los cuales me entienden. Y luego Cartagena la tomo como más familiar, paz y desconexión de la gran ciudad. Es mi hogar.

Tienes más de 700.000 seguidores en Instagram y rozas los 3 millones en TikTok. ¿En qué momento pensaste: «Vale, esto ya no es un juego»?

En el momento en el que en 2020 entré en cuarentena siendo un estudiante de bachillerato totalmente desconocido a salir 3 meses después y que me pidan alguna que otra foto con mascarilla por la calle, y que te venga alguna que otra agencia con activaciones pequeñas para ti. Mi primera de 100 euros por 3 stories.

¿Recuerdas ese primer vídeo que se volvió viral y te hizo ver que todo podía cambiar?

Fue una tontería de vídeo, en mi habitación, con una musiquita de fondo, pero con tono humorístico. No recuerdo muy bien cuál era el título, pero era sobre el instituto. Me acuerdo que pillo 300.000 visitas en las primeras 24 horas. Me sentía ElRubius.

Has convertido escenas cotidianas en sketches con millones de visualizaciones. ¿Cómo encuentras la inspiración para no repetirte?

Muchos sketches han sido inspirados en mis familiares, amigos y en mí, la gran mayoría. Otros son situaciones que imagino a algunas personas viviendo. Y la minoría es pura ficción y exageración máxima (Risas). Hay infinitas situaciones en la vida, puedes hacer millones de vídeos, sí que es verdad que he repetido algunos sketches, pero he agregado alguna broma más o he cambiado la estructura del vídeo. Nunca es el mismo. Llevo ya casi 3.000 vídeos subidos.

Muchos de tus vídeos están grabados en Nueva York. ¿Qué se siente al pasar de rodar en tu habitación a hacerlo en la Gran Manzana? ¿Alguna anécdota de alguien que te haya reconocido allí?

Pasé una semana allí y grabé vídeos para un mes (Risas). Tengo una anécdota graciosa. Una clase de españoles me pidieron una foto con mi traje de Spider-Man en Times Square, me quité la máscara y se quedaron locos. Me reconocieron y empezaron a gritar por la plaza. Como si hubiesen visto un fantasma.

En tu perfil hay mucho humor, pero también hay un punto de crítica social. ¿Qué tema te apetece tratar en tus vídeos pero aún no te has atrevido?

Pues hay uno que me apetece mucho hacer. La gente que trata mal y con faltas de respeto a los camareros. Hablaré de ese tema próximamente.

¿Cómo llevas el equilibrio entre la vida personal y la exposición pública? ¿Se liga más siendo creador de contenido o te complica la vida?

Te voy a ser sincero, si no tienes vergüenza alguna y te da igual todo, ligas, por supuesto. Pero por mí parte, por cómo es mi persona, soy más discreto.

En casa, ¿eres igual de divertido que en redes o hay un Adrián más tranquilo y reflexivo?

Soy más tranquilo, pero con el mismo humor siempre. No soy ni un tío serio ni un loco como en los vídeos. Si fuese así en la vida real estaría en un manicomio (Risas).

¿Cuál ha sido el mensaje privado más surrealista que te ha llegado?

Mensaje como tal no lo recuerdo. Pero recuerdo mucho la ilusión de que figuras como Quevedo o Nico Williams me siguieran en Instagram. Hacer reír a gente que admiras mucho es muy valioso.

Dime tres sitios de la Región de Murcia que te inspiren y sean perfectos para perderte.

Cartagena y mi hogar principalmente. Montes como La Muela o el Roldán me encantan para desconectar. Pero me quedaría con Calblanque. Es un paraíso.

Si mañana se acabaran todas las redes, ¿a qué te dedicarías?

Siempre quise ser arquitecto. A lo mejor probaría con eso. Pero las redes sociales me han dado mucha experiencia en marketing digital y podría tirar por esa rama.

Has coqueteado con personajes de Marvel en tus vídeos. Si pudieras ser un superhéroe en una peli, ¿a quién elegirías? ¿Y con qué personaje te identificas más en tu día a día?

Para una peli sería Iron Man, por cómo es la personalidad de Tony Stark. Un hombre muy carismático, de los más inteligentes del planeta y multimillonario. Pero con el que más me identifico es con Spider-Man y Peter Parker. El sacrificio personal que hace. Spider-Man, renuncia a su felicidad personal, sus relaciones y su tiempo libre para cumplir con su deber, demostrando que la identidad de un héroe exige sacrificios. En mi caso sacrificar planes con amigos o visitar más a menudo a mi familia, por grabar vídeos todos los días para hacer reír a alguien que está mal y necesita sonreír. Y lo hago con mucho gusto porque me encanta hacer feliz a la gente, aunque eso implique visitar menos a los que quiero.

¿Hay alguna colaboración o propuesta que hayas rechazado porque no encajaba contigo?

Casas de apuestas sobre todo. Jamás lo haré. Han arruinado muchas vidas y familias por su bien propio y beneficios.

¿Qué sueñas conseguir en el futuro: cine, series, teatro... o seguir creciendo en redes?

Me encantaría salir físicamente en alguna película. Pero me haría más ilusión doblarla, principalmente si es alguna de Marvel.

¿Cuál ha sido el vídeo al que más cariño le tienes y el que más ‘hate’ te ha traído?

No he tenido vídeos con mucho ‘hate’, entonces no sabría cuál decirte. Nunca he sentido la ansiedad de que la gente me odie. El vídeo que más cariño le tengo es uno de 10 minutos que subí a mi canal de YouTube. El año pasado mi abuelo cumplió 80 años, y en resumen, lo llevé de sorpresa en colaboración con LaLiga y el Barça a ver el FC Barcelona - Atlético de Madrid. Ver al equipo de su vida por primera vez. Acompañados de mi padre y mi padrino, que también fue una sorpresa para ellos. Es un vídeo que siempre que lo veo, lloro.