Fallecimiento
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años
Un portavoz de la familia ha informado a la revista People de la noticia, aunque no se han revelado más detalles sobre las circunstancias de su muerte
Redacción
La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora de un Oscar en 1978 por su papel en 'Annie Hall', ha muerto en California a los 79 años, según ha informado este sábado un portavoz de la familia a la revista People. Por el momento no se han revelado más detalles sobre las circunstancias de su muerte, pero la familia ha pedido privacidad.
Nacida en Los Ángeles (Estados Unidos) en 1946, Diane era la mayor de de cuatro hijos y actuaba en obras de teatro mientras estudiaba. Tras graduarse en 1964, estudió teatro en la universidad, pero abandonó pronto porque se mudó a Nueva York para intentar abrirse camino justamente en este sector. En el 1968, fue elegida para la obra 'Hair' de Broadway como suplente de Sheila, pero sus primeras experiencias en el teatro no fueron tan idílicas como parecían, puesto a que confesó en entrevistas a medios estadounidenses que en esa época había pasado un episodio de bulimia después de que un director le dijera que necesitaba bajar de peso.
Su debut en la gran pantalla fue en 'Amantes y otros extraños' de 1970, pero entró por la gran puerta cuando Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, novia de Michael Corleone (Al Pacino), en 'El Padrino' en 1972.
