"Con la música podía crearme otro mundo posible"

Hace treinta y un años que Los Planetas tocaron en la segunda edición del Festival Indie Pop, organizado por las hermanas Espín de Iluminados, que algunos consideran una suerte de proto-FIB (también tocaron Loopside, Censura, Especie Sub, Gingko Biloba, Guedeon Della y Venas Pluton).

Los Planetas reaparecen en Bullas para rememorar el que fue su primer concierto fuera de tierras granadinas cuando se cumplen 25 años de Unidad de desplazamiento. Actuarán acompañados de un puñado de amigos: Los Punsetes, Perro, Marcelo Criminal, Las Dianas, el diablo de shanghai, Las Petunias, Edu Requejo, joseluis, Púrpura e Iluminados, en la que supone una nueva vuelta del grupo bullense, cuyo primer álbum, Selene 500, se publicó hace 30 años. Además de los conciertos en vivo, la fiesta contará con una selección de DJ’s, entre ellos Canela Party, Dongonzalo y Luis Mill.

Con Selene 500, Iluminados se situaron en la vanguardia de la emergente escena indie nacional de mediados de los noventa. Alaska grabó con ellos (también Parade), les produjo Huw Price (que trabajó con My Bloody Valentine), y actuaron en los festivales más destacados de la época. Se despidieron en el FIB de 1999 con una larga hoja de servicios en su contribución a la causa indie. Con Isa Iluminada hablamos del pasado y presente de la banda murciana.

Un Buen Día en ‘Antioxidante’: Iluminados vuelven a un festival en Bullas junto a bandas actuales. ¿Qué significa para vosotras compartir escenario con grupos más jóvenes o con Los Planetas de nuevo, en el mismo lugar donde todo comenzó?

Tenemos sentimientos encontrados. Por un lado nos hace ilusión estar tocando en nuestra tierra, en las fechas donde siempre organizábamos nuestro festival, compartir cartel con bandas que nos gustan y disfrutar con la gente y familiares de estos buenos momentos, pero por otro ha sido doloroso perder por el camino a componentes tan importantes para el grupo como a nuestras hermanas Ana y Charo, que han decidido seguir su camino con su proyecto audiovisual Ana en Pecado.

¿Cuál fue la motivación principal para crear un festival indie en Bullas en los noventa, y cómo lograsteis que Los Planetas tocaran en la segunda edición, siendo su primer concierto fuera de Granada?

En esa época todo estaba por hacer. La movida musical ya no estaba centrada en Madrid. Los grupos estábamos repartidos por todo el territorio nacional. Sonábamos en Radio 3, sobre todo en el programa Disco Grande de Julio Ruiz con su concurso de maquetas, y en el Diario Pop de Jesús Ordovás. Y pensamos que aquí podríamos organizar un festival que sirviera de punto de encuentro de estas bandas emergentes, porque no teníamos muchos sitios donde tocar. Pedimos la colaboración al Ayuntamiento, accedieron, y así empezó todo. Ana había escuchado a Los Planetas en Disco Grande con su tema Mi hermana pequeña, y me dijo que los trajésemos, que eran muy chulos, que este grupo tenía algo especial. Llegamos a un acuerdo económico de unas 50.000 pesetas y alojamiento, si no recuerdo mal. Ese año vino un autobús de Madrid con los hermanos Morán, que se quedaron con la barra, y cuando se iban les preguntamos que dónde iban, y dijeron que a Benicassim, a ver si montaban algo, y les deseamos suerte, y al año siguiente, en el ‘95, nació el FIB, el Festival Internacional de Benicassim. De esos momentos, en este festival, hay varios documentos gráficos en el libro Indieside de Nathalie Paco.

‘Antioxidante’ hace un homenaje al festival Indie Pop de Bullas como punto de referencia para la música alternativa. ¿Iluminados os sentís reconocidos con este homenaje? ¿Se ve reflejado en este cartel la esencia de una época?

No estoy segura. Creemos que la organización quería traer a Los Planetas a tocar aquí y vieron oportuno que estuviéramos nosotros en el cartel rememorando el segundo festival Indie del ‘94. Nos lo pensamos, y al final accedimos. Ahora estamos en un buen momento, hemos retomado el proyecto Iluminados, y creemos que es una oportunidad de continuidad para nosotros, además de volver a tocar en nuestro pueblo con nuestro público y gente. La esencia de la época se ve reflejada en los cachés de algunos grupos, porque es precario, como antiguamente. Pero a nivel musical el cartel del ‘Antioxidante’ el 11 de octubre es interesante, y va a estar muy bien, eso seguro.

¿Qué tenéis previsto para la celebración?

En este concierto tocaremos sobre todo el Selene 500, alguna de En Vistabella y otras de Disco de papel, junto a un par de temas nuevos.

Este regreso de Iluminados coincide con la celebración del treinta aniversario de Selene 500, que os situó a la cabeza de la emergente escena indie nacional de mediados de los noventa. ¿Cómo vivisteis aquellos años?

Estábamos muy emocionados tocando y creando. Trabajamos mucho, y eso nos llevó a seguir haciendo discos, a tocar en festivales con gente como David Bowie, Suede, Underworld... Y fuimos evolucionando a sonidos más electrónicos que nos gustaban mucho, sin olvidar nuestra vena popera.

Treinta años de Selene 500. ¿Qué sensaciones os produce celebrar tres décadas de su lanzamiento?

Estamos en el ensayo, y cuando estamos tocando parece que no ha pasado el tiempo, es como si las canciones no envejecieran, estamos en un buen momento de forma, y sentimos un subidón de adrenalina enorme, tenemos ganas de volver a tocar y sacar los temas que están guardados tanto tiempo.

¿Hay alguna anécdota de la época de grabación de Selene 500 que recordéis con especial cariño o dificultad?

Lo grabamos en los estudios Waves de Almaroza (Castellón), producido por Juama Mas Saborit, que estaba también en el sello Jabalina con su grupo Ojos en Dafne. Era genial, tenía de todo: guitarras, amplificadores..., que a veces no es lo normal, y recuerdo que nuestro batería anterior no daba pie con bola. Se iba de tiempo con el metrónomo, y estuvimos a punto de hacer un mini LP en vez de un largo, pero allí estaba el batería Alfonso Pachés todo el tiempo sin decir nada, y en el último momento nos dijo que, si queríamos, probaba él a grabar los temas, y le dijimos que sí, ya que estaba todo perdido, y lo flipamos muchísimo, porque cuando empezó a tocar era como si un ángel hubiera caído del cielo. Tocaba los temas como si fueran suyos, y los grabó a la primera. Verlo tocar es lo mejor que he visto en años, y nos salvó el disco, con lo que le estamos tremendamente agradecidas.

¿Qué desafíos encontraste al frente de una banda?

Tuve que aprender a hacerlo todo: entrevistas, producción de eventos y superar mis miedos de enfrentarme a un público con mis canciones; eso es lo que más me costó, por timidez y porque era como desnudarme por dentro, pero por otro lado tenía que hacerlo, y lo hice.

Las letras de Selene 500 se caracterizan por ser introspectivas, con toques apocalípticos y oscuros. ¿De dónde surgía esa inspiración en 1995?

Crecimos en los ochenta, recién terminada la dictadura, con los misiles de Rusia y EE UU apuntándose siempre. El punk, la electrónica y la melancolía primaba en nuestros grupos favoritos. Además vivíamos en un pueblo de 10.000 habitantes, éramos los raros, los queers. Para mí la música fue mi salvación. Escribir sobre mis miedos, el amor, la muerte, la locura, o sobre un mundo que no entendía. Con la música podía crearme otro mundo posible. Todo eso se metía en mis canciones. En casa siempre me decían que mis letras eran tristes, pero es que me sentía así. No entendía este mundo, y aún sigo sin hacerlo, pero ya me he adaptado al medio. Eso me lo ha dado la edad.

Si tuvieras que elegir una canción de Selene 500 que sigue resonando con la misma fuerza para las nuevas generaciones, ¿cuál sería, y por qué?

Creo que sería Poco a poco; es un tema sencillo, bonito, de fácil escucha, y sigue manteniendo su fuerza. Es como un amor a lo Romeo y Julieta.

¿Qué ha quedado de ese espíritu indie con el que nacisteis grupos como Iluminados?

Creo que la precariedad económica, y la creatividad, el buen hacer y las ganas siguen intactas. De hecho, estoy preguntando a algunos colegas de sellos, y me dicen que las cosas ahora están peor que antes para los grupos. No sé lo que va a pasar, pero aquí estamos en estos momentos, y ahora seguimos hacia delante.

¿Qué bandas o artistas de ahora (murcianos o nacionales) te recuerdan el espíritu del primer indie o te emocionan especialmente?

Grupos como Marcelo Criminal, Karme Twee, Amateur, Espanto o Hidrogenesse mantienen ese espíritu indie de autenticidad y libertad creativa que caracterizaba al indie de los noventa. Son bandas que siguen intentándolo, compaginando su música con su vida laboral y personal. Fuera de nuestras fronteras, nos gusta especialmente Royal Otis por su capacidad de transmitir esa misma pasión.

Selene 500 anda descatalogado. ¿Se viene una reedición con extras, o algo para celebrar el trigésimo aniversario? ¿Tenéis pendiente publicar nuevas canciones?

No creemos que Selene 500 se reedite porque queremos seguir avanzando, y los derechos los tiene Jabalina. Nos ilusiona más mirar hacia adelante: tenemos canciones inéditas que nos gustaría publicar, y seguir creando música. Lo importante es mantener viva la ilusión (algo que a veces no es fácil), volver a encontrarnos en el local y seguir creando. Nuestra próxima meta es publicar un nuevo álbum.

¿Tienes prevista alguna gira? Imagino que querrás presentar tus nuevas canciones…

Primero queremos tener todos los temas inéditos trabajados en un buen directo. Al mismo tiempo, encontrar una agencia de manager y una discográfica que les gusten y emocionen nuestras canciones, y así poder sacar todo adelante. En eso estamos ahora.

Os llegó a producir Huw Price (que trabajó con My Bloody Valentine), y os despedisteis en el FIB de 1999 con una larga hoja de servicios. No es pequeño el débito que tienen con vosotros algunos grupos (Los Fresones Rebeldes, Vacaciones...). ¿La historia os ha tratado bien, o sentís que se ha olvidado un poco de Iluminados?

En aquella época no había Internet, y algunos libros de historia nos han obviado, pero la gente que vivió la época y nos conoce nos respeta y nos sigue apoyando, y eso es muy reconfortante. Nosotras no hemos parado de hacer cosas con distintos proyectos, tanto en conjunto como en solitario. Seguimos aquí: vivas, haciendo música y visuales. Estamos orgullosas de ser uno de los primeros grupos indies de España, y uno de los pioneros liderados por mujeres. Contamos con grandes amigos que siempre nos han apoyado (como Julio Ruiz o tú mismo, Ángel Sopena), que mantienen viva la ilusión de hace más de treinta años por seguir en este mundo musical. Así que desde aquí damos las gracias a todas las personas que nos han apoyado y siguen haciéndolo. Nos vemos el 11 de octubre de nuevo en Bullas, a las 18.30 horas en ‘Antioxidante’.