Viva Suecia: "La música tiene que ser sostenible y libre, no independiente"

Convertidos en profetas –y pregoneros– en su Murcia natal, Viva Suecia ha publicado hoy su nuevo disco, Hecho en tiempos de paz (2025). Lo hace, quizá, en el momento de mayor apogeo del cuarteto, a la vista de la acogida que ha tenido una gira en la que ofrecerán los conciertos más multitudinarios de su carrera, uno de ellos, para 20.000 personas –el que darán el 17 de octubre en el Espacio Norte– y que se aleja mucho de lo que acostumbra a asociar la etiqueta ‘indie’.

«Nosotros hemos dicho desde el principio que la música no tiene por qué ser independiente. Lo que tiene que ser es sostenible y, a partir de ahí, otra cosa que tiene que ser el arte en general es libre», defendía esta mañana el grupo. Lo decían también a cuenta del debate suscitado estos días en torno al grupo La Paloma, con el que comparten multinacional discográfica (Universal) y que se ha desmarcado explícitamente de esa etiqueta de ‘indie’ por la «precariedad» que conlleva.

«Todo artista pasa un momento de su vida en el que quiere hacer otras cosas distintas. Llámalo evolucionar o descubrir, pero es necesario», argumentan los murcianos, tras considerar «absurdos» esos «debates fáciles» en redes. Por eso, le piden a la gente tener algo de «cuidado» con las críticas que se hacen: «Ningún artista va a la casa de nadie a decir: ‘Esto lo estás haciendo mal’», remachan.

El disco

Y es que su actitud conciliadora está presente esta vez hasta en el título su nuevo disco, el quinto, Hecho en tiempos de paz. «Es un deseo. Este disco está compuesto y grabado en medio de una situación mundial de mierda, pero nosotros nos convencimos de que todavía tenemos pequeños huecos donde la humanidad funciona y el disco está hecho desde ese punto», comenta el cuarteto.

Dentro, ese rock épico marca de la casa que les sale «de manera natural» en cortes como Dolor y gloria, pero esta vez la producción corre a cargo de Paco Salazar, con el que comenzaron a trabajar en el celebrado sencillo La orilla. «Cuando oímos el sonido de la batería dijimos: ‘Tiene que ser él’. Además, controla de todo, tiene un oído brutal y ha sido superpsicólogo con nosotros. Ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido la música de los últimos doce años», destacan.

En este sentido, cabe señalar que Hecho en tiempos de paz es el disco de su carrera en el que han invertido más tiempo, casi tres años, sin prisas, y en él se aprecian novedades en su enfoque del rock, más clásico, con aires argentinos en algunos casos. «Alguien nos decía el otro día que una parte de Mala prensa le recordaba a Charly García, y nosotros, encantadísimos. Nos gusta que en cada disco tengamos más libertad para romper nuestros moldes y llevarnos a nosotros mismos a otros sitio», señalan orgullosos.

Entre las colaboraciones, está la de sus «admirados amigos» de Siloé en Sangre, que ha sido uno de los sencillos, y dos voces femeninas: la de su habitual colaboradora –y paisana– Carmen Alarcón, ‘Hoonine’, y la de la joven Samuraï.

La gira

En cuanto a la gira, que a finales de octubre de este año pasará por el Movistar Arena de Madrid –con entradas agotadas–, se muestran entusiasmados, especialmente por la gran acogida que ha tenido en toda España, no solo en la capital –a la que volverán en marzo con otro sold out–: ya han llenado los aforos de una de sus dos fechas en el Pabellón Pisuerga de Valladolid (la del 21 de febrero) y de la que tienen en el Príncipe Felipe de Zaragoza (20 de marzo), y todo apunta a que Valencia (28 de febrero), A Coruña (18 de abril), Bilbao (25 de abril) y Granada (16 de mayo) llevan el mismo camino.

Así que... ¿tiene el grupo techo en su crecimiento? «No es una cuestión de techo, sino de ir mejorando con cada disco y cada concierto», aseguran, pero no pueden evitar emocionarse cuando se refieren a ese concierto que tienen previsto para dentro de un año en Murcia, en el Espacio Norte, ante 20.000 personas. De hecho, reconocen sentirse «orgullosos» del cariño que reciben en su ciudad, donde el pasado mes de septiembre dieron el pistoletazo de salida a las fiestas desde una abarrotada Plaza del Cardenal Belluga.

Allí, por cierto, durante su discurso, aprovecharon la ocasión para lanzar un mensaje a favor de los migrantes tras la situación vivida en Torre Pacheco el pasado verano; mensaje en el que se reafirman. Además, dicen que quizá por cosas así la gente ha hecho suyo el éxito de Viva Suecia: «En ningún momento hemos sentido envidias. Todo nuestro círculo de artistas, profesionales y colegas de toda la vida lo ha convertido un poco en su éxito, quizá aferrados a esta idea de que (últimamente) solo se ven noticia de mierda de Murcia», reflexionan.