The Fuzztones, celebrando las cuatro décadas de Lysergic Emanations

Los neoyorquinos The Fuzztones, que ya vinieron por aquí el año pasado, están de vuelta con la gira Lysergic Emanations – 40 Year Anniversary Tour, celebrando las cuatro décadas de un disco fundamental en la discografía de la banda.

El nombre del grupo, fundado en Nueva York por Rudi Protrudi –cantante, guitarrista, compositor, líder y único miembro estable de la banda–, deriva de Fuzz Tone, marca de un pedal de efectos de guitarra cuyo sonido lo popularizaron los Rolling Stones con el arrollador éxito de (I can’t get no) Satisfaction.

Protrudi, auténtico huracán escénico, comenzó su carrera en 1980 tocando en Tina Peel, un grupo de pop bubblegum pasado por la turmix del punk-rock, pero, amante del garage y el rock psicodélico, pronto se fijó en los Troggs y los Sonics para entrar en el garage-rock. Cambio de rumbo y cambio de nombre. El primer single de los Fuzztones, Bad news travels fast (1984), fue un trallazo, y el primer LP, Lysergic emanations (1985), su disco más conocido, fue uno de los que encabezaron el revival del sonido garage de mediados de los 80, y uno de los mejores del garage punk, garage rock and roll, garage fuzz o como quieras llamarlo. que les llevó a liderar internacionalmente el género. Son referencia de grupos como The Hives y The Horrors. A Protrudi también le va la psicodelia, el surf, el bubblegum, el beat, el rock and roll, el cine de serie B y los cómics.

Despreciados en un principio por la crítica, The Fuzztones multiplicaron sus seguidores conforme se sucedían sus incendiarios directos en salas tan míticas como CBGB o Mudd Club, convirtiéndose en una de las principales referencias de la explosión garagera neoyorquina. «Lysergic emanations – 40 Year Anniversary Tour» celebra además los 45 años de la fundación de la banda -que ha preparado un repertorio con todas las canciones del disco y otras aparecidas en singles, maxis, recopilatorios...-, y qué mejor forma que saliendo a la carretera, donde han vivido desde su formación en 1980. Abrirán para ellos los sevillanos The Smoggers, una de las bandas que mejor han sabido asimilar el sonido y el legado de The Fuzztones.

Miércoles 15. Garaje Beat Club. 20.00 horas. 22.00 euros

