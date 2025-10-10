Estos son los conciertos en las salas de Murcia este fin de semana

Pía Tedesco, el regreso de Sala de Bandas con Boria y Airin.wav y el aniversario de La Navaja Producciones son algunas de las propuestas de esta semana en las salas de la Región.

El cabaret de Pía Tedesco

La polifacética artista argentina Pía Tedesco ha dirigido y creado eventos y festivales como el Festival Iberoamericano de Cabaret o el Cabaret Flotante, y ha programado festivales y ciclos en diferentes espacios; también ha trabajado como asistente de dirección de Mario Gas, ha estrenado, dirigido y escrito cinco espectáculos musicales para el Teatro Fernán Gómez, o ha editado un disco (Bordeaux, Historias de Cabaret), fruto de su investigación de las músicas ciudadanas en Europa.

Tedesco vuelve a Jazzazza, donde actuó hace unos meses celebrando el 20 aniversario del club de jazz, con el montaje Brecht & Weill Cabaret, un cabaret musical con letras de Bertolt Brecht (1898 - 1956) y músicas de Kurt Weill (1900 - 1950) que profundiza en el repertorio de estos dos revolucionarios artistas alemanes.

Este cabaret, con canciones conocidas y otras prohibidas en la época que a menudo rinden tributo a distintas vertientes femeninas, explora la creatividad de Brecht y Weill para desvelar hasta qué punto fueron revolucionarios, en un espectáculo musical irrepetible con encantadores tintes de teatralidad.

El talento de Pía Tedesco, artista multifuncional que siempre sale bien parada, ya sea sobre las tablas de un teatro o sobre el escenario de un pequeño club, se desenvuelve en un cabaret bien nutrido de emociones. Pícara, tierna y animosa, explota un repertorio exquisito que da mucho juego junto a Néstor Ballesteros, encargado del piano y el acordeón.

Sábado 11 de octubre. Jazzazza. 22.00 horas. Desde 14 €

Nueva temporada del ciclo Sala de Bandas

Boria es el proyecto en solitario del compositor y multi-instrumentista José Gálvez, que, tras su paso por varios proyectos de la escena independiente murciana e inspirado por artistas del sello Captured Tracks, comenzó a publicar sus primeras canciones a finales de 2020. Fiel a sus orígenes y al nombre del proyecto ('boría' es como se denomina a la niebla en la huerta de su Murcia natal), sus primeras composiciones muestran un sonido brumoso, muy cercano a sus referentes del dream pop, que van dejando paso a sonidos más pop y bailables.

Ya ha llamado la atención de certámenes como el CreaMurcia, y de 'music curators' de plataformas como Spotify o Amazon, que han incluido sus canciones en importantes playlists de la escena nacional. La Cueva es su tercer EP: junto con El Tiempo y El Oasis cierra una trilogía sumando oscuridad post-punk, a referencias de atmósfera dream-pop ya expuestas anteriormente.

Airin.wav es un proyecto nacido en Murcia (2020) y desarrollado en Madrid. Su pop-indie dinámico y envolvente equilibra a la perfección el movimiento y la introspección, evocando a The Marías, Men I Trust, _juno y Zahara. Con letras y melodías nostálgicas, rabiosas y sensuales, las emociones fluyen con total libertad. En su primer EP, “La caja de Pandora”, la nostalgia, el dolor y la disconformidad toman forma a través de una delicada voz y letras profundas. "Finjo" es el primer single del que será el segundo EP de Airin.wav: "No sé cómo explicarlo".

Viernes 10. Sala de Catas. 20.30 h 10 euros

Queridos Camaradas en la Sala REM

Queridos Camaradas / L.O.

Queridos Camaradas surge como evolución musical de los integrantes de La Conjura de JAC, quienes, junto a un nuevo componente, han unido fuerzas para crear un sonido fresco y cautivador. Con raíces en la escena independiente española, esta banda promete conquistar nuevos oídos.

Los miembros de Queridos Camaradas cuentan con una sólida trayectoria musical, habiendo formado parte de Jauton, 39 escalones y La Conjura de JAC. Han compartido escenario con grupos icónicos del panorama nacional como Nacha Pop, Loquillo y los trogloditas, 21 Japonesas, Coz…, y más recientemente con Izal y Pancho Varona en el festival Cuervarrozk de Calasparra. Aparecen también en el cartel del festival Microsonidos de Murcia, y son compositores e intérpretes del himno de campo del UCAM C.F.

Con influencias que van desde los clásicos del rock hasta bandas contemporáneas, Queridos Camaradas han conseguido un estilo propio, donde el rock se fusiona con pinceladas pop punk. Su sonido, marcado por melodías pegadizas y una energía arrolladora, se ha perfeccionado a lo largo de los años, dando como resultado directos llenos de vida y conexión con el público.

Viernes 10. Sala REM. 21.00 horas. 12 €

Bizancio + Pleyel

Pleyel / L.O.

Pleyel se tomaron un descanso de los escenarios hace tres años para centrarse en sus siguientes trabajos de estudio y dar el salto al castellano. Ahora, tras varios singles, han lanzado su primer LP, Por lo que mentir, una colección de canciones que, bajo el paraguas del rock, aúna funk, stoner y muchas vivencias en las que verse reflejado. Llega ocho años después de su EP Pleyel (2017). El álbum, que ha sido grabado en La Habitación de la Música (el estudio de la banda,) y en Loopers Estudio, cuenta también con pasajes experimentales y psicodélicos. Estarán presentándolo este viernes acompañados por Bizancio, banda de rock alternativo directo, con gancho y sin pretensiones; se declaran fans del emo, el pop-punk y el código de Justiniano.

Viernes, 10 de octubre. La Yesería 21.30 horas. 7/8 €.

La Navaja Producciones celebra su 2º aniversario

Salvar Doñana, el improbable grupo de flamenco-synth pop formado por Roxana Pappalardo (ex Califato ¾) y Curro Morales (Narco, Califato ¾, S. Curro), estarán en el segundo aniversario de La Navaja Producciones. Con su disco epónimo de 2024 fascinaron a los gourmets de la música de raíz con su mezcla de melodías pop, sentimiento tradicional, ritmos rave y letras contemporáneas. Su directo promete hacer bailar y salir sudando con una sonrisa de oreja a oreja.

Cerrará la velada Derek V. Bulcke: el DJ local más iconoclasta y ecléctico, en cuyas sesiones mezclan breakbeat andalucista, los reguetones más callejeros, noise, clásicos del flamenco... Su talento y personalidad le han llevado a actuar por casi todas las salas, ciudades, museos y festivales de este país y algún otro. El precio de las entradas para no socios es 12 euros anticipadas y 15 en taquilla, y con cada una se regala un ejemplar del nuevo número del fanzine El Navajazo. Los socios entran gratis.

Viernes 10 de octubre. Sala Spectrum, Murcia. 21.30 horas. 12/15 euros

