Lola López Mondéjar presenta su obra ‘Sin relato’ este sábado en Cieza

Enmarcado en el programa ‘Atalaya de la literatura y poesía’, organizado por el Club Atalaya, el sábado a las 12.00 horas la escritora y psicoanalista Lola Lopéz Mondéjar presentará en Cieza su último trabajo, el muy reseñado Sin Relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad. En concreto, la autora molinense mantendrá una conversación con Carmen Perona, profesora de Lengua y Literatura del municipio, y la entrada será libre hasta completar aforo.

López Mondéjar reflexiona en este texto –galardonado con el Premio Anagrama Ensayo 2024– sobre la dificultad cada vez más agudizada que las personas tienen para contarse a sí mismas y elaborar un relato subjetivo. Un mal que sufren en mayor medida quienes han nacido en la era digital.

«Sin relato es un incisivo ensayo que analiza cómo la era digital y el capitalismo de la atención han atrofiado nuestra capacidad narrativa, afectando a nuestra imaginación, autoconciencia y habilidad para conectar con otras personas», señalan desde el Club Atalaya. «La autora –continúan–, traza una inquietante cartografía de la pérdida de narratividad, que nos transforma en ciudadanos desatentos, acríticos e individualistas».

En definitiva, se trata de un libro que trata de hacer reflexionar sobre nuestra humanidad en crisis y que lo hace a través de la filosofía, la sociología y el psicoanálisis, y a partir del análisis de los nuevos fenómenos culturales, el cine y la literatura. Y es que la ensayista observa que esta es «una atrofia asociada, no solo a la dificultad para poner en palabras el pensamiento, sino a un déficit del pensamiento mismo y de la imaginación».

En todas estas ideas profundizará la autora en Cieza durante un encuentro en el que, para mayor aliciente, habrá música en directo a cargo del trío Andrea, que amenizará la hora del aperitivo.