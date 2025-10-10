Funambulista, todo va a girar en Murcia

El molinense Funambulista (Diego Cantero) está ahora mismo recorriendo grandes escenarios de toda España con su gira “180º”. Los conciertos son más potentes, más enérgicos; el sonido, renovado, y su nueva banda -que incluye a Javi Bosque (Malafé)- lo arropa con una fuerza brutal. Después de 20 años de carrera, para él es posible evolucionar hacia lugares impensables sin perder la esencia. Ha dado ese volantazo de 180º a su imagen y a su manera de escribir y de producir (junto a Carlos Almaeón). “180º Vol I” contiene 7 canciones de un total de 21, divididas en 3 Eps; es la primera entrega de un disco que se extenderá, con varias más, hasta 2026.

Funambulista sigue buceando en el universo indie, sin olvidar su esencia pop y añadiendo unas llamativas notas de folk. Pop, indie y folk envuelven su nuevo single, Lobo Solitario, con alma de himno, que llega después de otros lanzamientos recientes, como Amor, amor, amor o Vete por donde viniste junto a Siloé, conectando fuerte con el público: ya suman más de 10 millones de reproducciones.

Tras este giro a su carrera, Funambulista, uno de los mejores cantautores de nuestro país, sigue dispuesto a seguir camino dejando claro que hará las cosas a su manera: «Hay momentos en los que la vida te pide un cambio. Hay cambios a fuego lento, evolución, procesos... y hay cambios vertiginosos, vueltas de tuerca, nuevos y radicales inicios. Diego Cantero permanece, Funambulista muta. Todo va a girar». En su actual gira, tanto las canciones antiguas como las de ahora suenan distinto, y todo se acompaña de una propuesta audiovisual muy cuidada, espectacular.

Viernes 10. Murcia Parque. 21.30 h. Desde 22 €

