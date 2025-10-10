El Grinch y la actriz Luna Fulgencio, en la nueva temporada de los 'Conciertos en familia'

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha presentado la nueva temporada del ciclo 'Conciertos en familia', de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM). El Auditorio Regional Víctor Villegas, en Murcia, acogerá un total de cinco espectáculos, entre los que se encuentran cuatro de producción propia. Destacan El Grinch de la Navidad, con El Molino Producciones, y Las dos caras de la luna, protagonizado por la popular actriz Luna Fulgencio.

La consejera, Carmen Conesa, quien presentó el ciclo esta mañana junto a la directora honorífica de la Sinfónica y directora artística de ‘Conciertos en familia’, Virginia Martínez, indicó que "cuatro son nuevas creaciones que destacan por su nivel escenográfico y musical y que prometen ser de los grandes espectáculos de la temporada en la Región".

La programación arrancará el domingo 7 de diciembre con la citada El Grinch de la Navidad, producción teatral y musical creada por la propia ÖSRM junto a El Molino Producciones. Niños y mayores disfrutarán de la conocida historia del Doctor Seuss con música de inspiración navideña, interpretada en directo por la Sinfónica, así como de la participación especial del actor Edgar López y de la Coral Discantus.

En enero, el día 11, vuelve Títeres Etcétera para poner en escena Pedro y el lobo, de Serguei Prokofiev, origen y padre de todos los cuentos musicales. Tras la orquesta sinfónica, y con un lenguaje visual claro y directo como dibujos de niños sobre una gran pizarra, la compañía granadina recreará un ambiente mágico compuesto de palabras, música y formas neón en movimiento.

A continuación, el domingo 22 de febrero, será el turno del humor de la mano del músico y ‘clown’ del Circo del Sol Lolo Fernández, uno de los invitados más reclamados por el público habitual del ciclo. Presentará 2026. Una odisea en el escenario, un recorrido sonoro por algunas de las composiciones más emblemáticas de la música clásica utilizadas en el cine.

El 22 de marzo será el momento de viajar a través de la imaginación y de las novelas de Julio Verne gracias a un regalo misterioso que llevará al escritor francés a convertirse en el protagonista de sus propias aventuras, tejidas con los hilos de sus más célebres obras en una carrera contrarreloj alrededor del mundo. Ese es el punto de partida de La vuelta al mundo en 80 melodías, con guion de Fran Bermejo y la interpretación de compañía El Hechizo Teatro. El espectáculo incluye piezas de todos los rincones del mundo, desde Chaikovski en Rusia hasta Rossini en Italia, pasando por Bernstein en Norteamérica o Debussy en Francia.

Para finalizar la temporada, la orquesta recibirá el 26 de abril a Luna Fulgencio para el espectáculo Las dos caras de la luna. La intérprete compartirá con el público sus sueños y aspiraciones, que pasan por dar vida en la gran pantalla heroínas y carismáticas villas. El espectáculo visita algunas de las bandas sonoras más conocidas de las películas de aventuras.

Todos los programas serán dirigidos musicalmente por Virginia Martínez -excepto 2026. Una odisea en el escenario, con Edmon Levon al frente de la orquesta- y tendrán lugar a las 12.00 horas en el Auditorio Regional Víctor Villegas.

Abonos y entradas

Los abonos para los cinco conciertos de esta nueva temporada de 'Conciertos en familia' se pueden comprar por 45 euros en la taquilla de este espacio, así como en el teléfono 968 343 080 y en Internet, a través de la plataforma web bacantix.com. Los abonos permiten tener las mismas localidades en todos los conciertos y beneficiarse de un interesante descuento con respecto a las entradas sueltas, que tendrán un precio de 12 y 10 euros, según ubicación, y se podrán comprar a partir del lunes 3 de noviembre.