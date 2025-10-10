Ni el amargor de aquel desamor estropeará esta vez el regreso de Los Planetas

Hace ya veinticinco años, Jota narraba en el décimo corte de Unidad de desplazamiento (2000) sus andanzas durante lo que él llamó Un buen día. Pero, por más que Mendieta hubiera marcado «un gol realmente increíble», la canción dejaba un poso agridulce, como, por otra parte, es habitual en sus letras: «Y no he vuelto a pensar en ti... hasta que he llegado a casa. Y ya no he podido dormir, como siempre me pasa».

Sin embargo, el ‘Antioxidante’ de Bullas se ha propuesto eliminar esa parte de la canción; se ha propuesto quedarse con el brillo de las motas de polvo en el aire, con una mañana estupenda, con las cañas con los amigos y los tebeos de Spiderman «que casi no recordaba»; en definitiva, solo con lo que hizo de aquel un buen día. Y replicarlo. Porque este sábado, aunque el tiempo no acompañe como lo hacía en aquella canción, un buen puñado de indies vivirán en Bullas Un Buen Día.

Y es que ese es el nombre con el que la organización ha bautizado un microfestival que gira en torno al regreso de Los Planetas a la localidad, más de treinta años después de su histórico concierto en el marco de la segunda edición del Festival Indie, impulsado por las hermanas Espín. Porque aquel día –más o menos por estas fechas– fue el germen de muchas cosas: no son pocos los que consideran aquello como una suerte de proto-FIB, con lo que eso supone, pero, sobre todo, para la icónica banda granadina fue su primer concierto lejos de casa, de su tierra, marcando el inicio de una larga trayectoria con mucha leyenda y tantos amantes como detractores, pero, indiscutiblemente, una carrera que marcó y sigue marcando el camino de infinidad de bandas.

Pero, más allá de la efeméride, el concierto de Los Planetas de mañana en el Recindo Jaraíz –junto a La Almazara– supone una ocasión idónea para ver a una banda que, si bien visitó hace relativamente poco la Región –encabezó el Warm Up 2024–, se caracteriza por ser esquiva, especialmente en los últimos años. Además, en Murcia presentaron un setlist compuesto casi íntegramente en el Super 8 (1994), aprovechando que se cumplían tres décadas desde su lanzamiento, pero todo apunta a que esta vez ofrecerán un repertorio más variado, con temas de sus diferentes discos, incluido su gran éxito, Una semana en el motor de un autobús (1998).

Los Planetas actúan este sábado en Bullas / L.O.

El cartel

Jota, Florent, Eric y los suyos –sí, el carismático batería se encuentra girando actualmente con el grupo– saltarán al escenario a partir de las 21.30 horas; serán los terceros en Jaraíz, un recinto al aire libre pero cubierto. De hecho, la organización ha aseguro que lo tiene todo previsto para que, llueva, truene o nieve, el festival pueda celebrarse tal y como está previsto. Antes, los locales Iluminados abrirán a partir de las 18.30 horas, en un nuevo guiño a aquel Festival Indie a la escena independiente de los noventa, de la que fueron pioneros con, precisamente, las hermanas Espín a la cabeza. Después será el turno de Los Punsetes (19.45 horas) y, tras Los Planetas, de los murcianos Perro (23.40 horas).

Pero este buen día arrancará a mediodía: desde las 12.30 horas de la mañana habrá conciertos en La Almazara, y también hay previsto un fin de fiesta allí con El Diablo de Shangai (00.50 horas), Las Petunias (02.05 horas) y Dame Area (03.20 horas). Por la mañana, los primeros en subirse al escenario serán los locales Púrpura, para continuar la fiesta de la mano de Marcelo Criminal (13.45 horas), Edu Requejo (15.00 horas), Joseluis (16.15 horas) y Las Dianas (17.30 horas). Vamos, que será complicado que esta jornada tenga el final amargo de aquella que cantaba Jota hace ya veinticinco años.