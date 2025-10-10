Artes escénicas
Agenda teatral de este fin de semana en la Región
Lolita, Ignatius e Isabel Rey pisarán el escenario del Batel este fin de semana
L.O.
A pesar del mal tiempo, la Región contará con una amplia oferta teatral este fin de semana. Aquí te dejamos algunas de las obras que se representarán:
Poncia
Lolita Flores llega a Cartagena con el papel que se le escapó a su madre
Lolita Flores tomará mañana las tablas del Auditorio El Batel de Cartagena. Lo hará con Poncia, una obra con la que lleva ya varias temporadas girando y cuyo público ha respondido siempre con aplausos; aplausos que son casi enteramente para ella. Pues hablamos de un monólogo escrito –y dirigido– por Luis Luque a partir de un clásico de la dramaturgia española como La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
En concreto, el autor se centra en Poncia, la criada, que es el personaje que interpreta la hija de ‘La Faraona’. De hecho, se trata de una pieza especial para la protagonista porque su madre, Lola Flores, estuvo a punto de interpretar a este personaje; su muerte en 1995 lo impedía, pero Lolita le rinde homenaje cada noche que se sube al escenario.
La obra presenta la casa sumida en un mar de silencio y a Poncia hablando sola y también con ellas, con Bernarda Alba y sus hijas. De este modo, Luques y Lolita ofrecen una nueva perspectiva de la gran obra lorquiana. Imperdible para los amantes del granadino. L. O.
Poncia
- ¿Cuándo? Mañana, 20.30 horas
- ¿Dónde? Auditorio El batel, Cartagena
- ¿Precio? 18-24 euros
TRES TRISTES TROLLS
Majaderías contra el mortal aburrimiento humano
La Nördika, prestigiosa compañía de circo y danza creada en 2017 por Darío Dumont y Greta García, regresa este fin de semana a Murcia. Lo hace, en concreto, de la mano del ciclo ‘A pie de calle’, que está abriendo la temporada escénica desde los jardines y plaza de la ciudad. Esta vez será la de la Constitución, en Cabezo de Torres, la que sirva de escenario para la presentación, mañana, a partir de las 12.30 horas, de Tres tristes trolls, una pieza fantástica y bizarra protagonizada, efectivamente, por tres trolls que no parecen muy contentos... De hecho, está a punto de extinguirse «por culpa del aburrimiento humano». Pero no se piensan rendir: harán todo tipo de exhibiciones, brutalidades y majaderías con las que encandilar a los hombres para hacerles creer de nuevo en el misterio y la magia de lo desconocido y, así, seguir con vida. L. O.
Tres tristes trolls
- ¿Cuándo? Mañana, 12.30 horas
- ¿Dónde? Plaza de la Constitución, Cabezo de Torres
- ¿Precio? Gratis
Ignatius
Una bestia de la comedia vista, quizá, «demasiado de cerca»
A estas alturas, Ignatius Farray no necesita presentación. Al final, el tinerfeño lleva en esto del stand up unos vente años, y nunca ha dejado de girar con un humor un tanto... particular. Eso sí, su salto definitivo a la fama llegó con La vida moderna, el programa que copresentó junto a David Broncano y Héctor de Miguel en la Cadena SER. Eso sí, también ha escrito tres libros para ‘Temas de hoy’, de la Editorial Planeta; ha protagonizado una serie sobre su vida, El fin de la comedia, que estuvo nominada a un premio Emmy, y... se ha metido en algún lío tuiteando (y ya sabemos de qué pie cojea).
Pero lo más importante es que mañana estará en Cartagena; en concreto, sobre las tablas de El Batel. De hecho, el peligro están en que quizá algunos puedan disfrutar de su humor «demasiado de cerca». Lo que es seguro es que nadie quedará indiferente. L. O.
Ignatius
- ¿Cuándo? Hoy, 21.00 horas
- ¿Dónde? El Batel, Cartagena
- ¿Precios? 22/24 euros
Diva de barrio
Isabel Rey guía a los cartageneros en un viaje en el tiempo a los años 2000
Tras sufrir un accidente de moto, la valenciana Isabel Rey decidió hacer lo que realmente le apasionaba: dedicarse al mundo de la farándula. Para ello, se formó como actriz en la escuela de Carlos Cabero, en Madrid, y fue allí donde descubrió tener un talento innato para la comedia. Ahora, de la mano del festival ‘Murcia Sonríe’, llega a Cartagena con su último show, Diva de barrio. Lo presentará el domingo en El Batel, dentro de una gira que arrancó hace ya dos años y que la muestra por fin más allá de los locales de stand up, con un humor ácido y una naturalidad que la hacen única.
Diva de barrio
- ¿Cuándo? Domingo, 18.30 horas
- ¿Dónde? El Batel, Cartagena
- ¿Precio? 18 euros
