La SGAE buscará a la nueva Mari Trini en Murcia el próximo 25 de octubre

El Centro Párraga de Murcia acogerá el sábado 25 de octubre la final de la primera edición del Premio ‘Mari Trini’ para Jóvenes Cantautoras, impulsado por la SGAE. Así lo anunció este miércoles la Sociedad General de Autores y Editores, que mediante un comunicado de prensa hizo público también el nombre de las finalistas: Lidia Aguilar Sánchez, Bewis de la Rosa, María Ruiz García y Ester Vallejo Iriarte.

Las cuatro tendrán que defender sus canciones en directo sobre el escenario del Espacio 0 a partir de las 19.30 horas, en un evento que contará con entrada libre hasta completar aforo. En concreto, la actuación de la madrileña Lidia Aguilar Sánchez, del año 2002, girará en torno a su canción Todo va saliendo bien, mientras que la de Bewis de la Rosa, del ‘94 y también de la capital, tendrá como eje el tema Sola y libre. Por su parte, María Ruiz García, de la generación del año 2003 y natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), presentará Tan diferente..., y la zaragozana Ester Vallejo Irierte, del ‘95, se presenta con Cantoras.

Las cuatro han accedido a la final con los temas citados y tras una criba de más de noventa canciones. El jurado lo han integrado en esta primera fase del concurso las y los compositores Manuel Marvizón, director institucional de Música de la Fundación SGAE; Vicky Gastelo, en representación del Patronato de la Fundación SGAE y de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, y Esther Zecco, junto a los periodistas musicales Juan de Dios Rodríguez y Santiago Alcanda. Según la organización, se ha atendido a criterios de originalidad creativa, riesgo y calidad.

Su selección como finalistas pretende «servir de estímulo e impulso de las carreras de las cuatro jóvenes cantautoras finalistas», y hacerlo tanto desde el punto de vista emocional como económico. Y es que se repartirán un total de 11.700 euros en galardones: La ganadora recibirá 6.000 euros y el segundo premio será de 3.000, mientras que el tercero y el cuarto obtendrán 1.500 y 1.200 euros, respectivamente.

El certamen

Este concurso nacional, que cuenta con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, pretende «estimular y reconocer la creación de las compositoras menores de 35 años vinculadas a la canción de autor, además de homenajear a la desaparecida Mari Trini, una de las autoras e intérpretes de este género más influyentes de España durante la década de los sesenta y los años de la transición». La murciana, autora e intérprete de éxitos inmortales como Una estrella en mi jardín, Te amaré, te amo y te querré y Yo no soy esa, fue una de las creadoras más singulares de la canción de autor en España.

Nacida en Caravaca de la Cruz (1947), con quince años se trasladó a Madrid, donde comenzó a frecuentar los ambientes artísticos y musicales. Fue descubierta por el cineasta norteamericano Nicholas Ray (Rebelde sin causa y Rey de reyes), quien le ofreció viajar a Londres para formarse y preparar el lanzamiento de su carrera. Viajó a París, donde firmó su primer contrato discográfico y publicó sus primeras grabaciones. A su regreso a España, en 1969 lanzó su primer álbum en castellano, Mari Trini, con piezas de Luis Eduardo Aute o Patxi Andión, junto a otras compuestas por ella misma.

A partir de ahí, la cantautora emprendería una ascendente carrera que, con populares discos como Transparencias y El tiempo y yo, la llevaría a vender más de diez millones de copias y a cosechar el éxito internacional en países de toda Iberoamérica, así como en Francia e Italia. Sus canciones, en las que combinaba el pop, el folk o la ranchera, transitaban por temáticas como el amor, la libertad o la condición femenina. De hecho, su gran aportación responde a su empoderamiento como mujer y artista, rompiendo los estereotipos de la industria musical, exponiéndose como feminista y destacando por su carácter valiente e independiente.