La nueva 'Tron', Carmen Maura en una de terror y españoles en el gulag, entre los estrenos de la semana

Los estrenos cinematográficos de la semana traen artillería pesada de Estados Unidos, desde la nueva entrega de 'Tron' a lo último de Darren Aronofsky y Kathryn Bigelow, junto a potentes propuestas españolas como el terror de 'Vieja loca', protagonizada por Carmen Maura, y una historia de republicanos y franquistas en el gulag.

'Tron: Ares', ciencia ficción protagonizada por Jared Leto

La tercera entrega de la saga 'Tron' cuenta la historia de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

Protagonizada por Jared Leto ('Requiem por un sueño', 'El club de la lucha'), esta película de ciencia ficción da continuación al clásico de culto de 1982, en la que un programador (Jeff Bridges) es dividido en moléculas y transportado a las entrañas de un ordenador, y su secuela de 2010. Esta vez está dirigida por el noruego Joachim Rønning ('Kon-Tiki', 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar').

'Vieja loca', Carmen Maura en una de terror

'Vieja Loca' está protagonizada por Carmen Maura y el actor argentino Daniel Hendler. Narra la pesadilla que sufre un hombre, Pedro, cuando recibe la llamada desesperada de una exnovia para que cuide de su madre senil, personaje que interpreta la actriz española.

Coproducción hispano-argentina, con J.A. Bayona entre sus productores, es el debut en la dirección de Martín Maguregui y llega a los cines tras su estreno en Sitges.

'Bala perdida', un Aronofsky menos oscuro y con Bad Bunny

Darren Aronofsky es el director de películas tan oscuras y emblemáticas como 'Cisne negro' o 'Requiem por un sueño' (citada anteriormente por ser Jared Leto su protagonista).

El estadounidense se ocupa en esta ocasión, en una cinta con más toques de humor y ternura de lo habitual, de un joven (Austin Butler) que se ve envuelto en una peligrosa lucha por la supervivencia en el submundo criminal de la Nueva York de los 90. Destaca la participación del puertorriqueño Bad Bunny como miembro de la mafia.

'Downton Abbey: El gran final', los Crawley se despiden

Última entrega de la saga cinematográfica inspirada por la serie de televisión británica sobre una familia aristocrática, los Crawley, y sus sirvientes. El drama se sitúa ahora en la década de 1930, cuando deben enfrentarse a problemas económicos y un escandaloso divorcio. Dirigida por Simon Curtis y protagonizada por Michelle Dockery, Hugh Bonneville y Paul Giamatti.

'La tregua', republicanos y franquistas en el gulag

Durante la II Guerra Mundial, la gélida estepa de Kazajistán albergó Spassk99, un gulag soviético donde la URSS hacinaba a los enemigos del pueblo. Entre ellos, soldados republicanos formados por la URSS, condenados al querer salir de Rusia cuando acabó la guerra en España, y voluntarios de la División Azul capturados tras luchar junto a los nazis en Leningrado.

Miguel Herrán y Arón Piper encabezan cada uno de los bandos, que pese a los odios iniciales están abocados a colaborar en este drama bélico, inspirado en hechos reales, que dirige Miguel Ángel Vivas ('La casa de papel').

'Karmele', una historia de huida y dignidad

El director vasco Asier Altuna estrena en cines 'Karmele' tras su paso por el Festival de San Sebastián, donde recrea una historia real a partir de la novela de Kirmen Uribe 'La hora de despertarnos juntos', en la que el escritor recrea la azarosa vida de Karmele Urresti, una enfermera vizcaína que se exilio en Francia al final de la Guerra Civil y que de París huyó a Venezuela para escapar de los nazis. Con Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu y Javier Barandiaran.

'Una casa llena de dinamita', tensión con sello Bigelow

Una película de Kathryn Bigelow ('En tierra hostil') llena de tensión y de rostros conocidos -Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Anthony Ramos o Jason Clarke-, que se divide en tres puntos de vista para contar los mismos 19 minutos en los que los altos cargos estadounidenses tienen que decidir qué hacer ante la llegada de un misil nuclear cuyo origen se desconoce.

Con una vertiginosa narración, la cinta estadounidense destripa el proceso de toma de decisiones en Estados Unidos con una vocación casi de documental, a la que se añade la parte humana de cada uno de los implicados.

'Jugar con fuego', o con la extrema derecha

En esta película dirigida y escrita por las hermanas y cineastas francesas Delphine y Muriel Coulin, un ferroviario sindicalista (Vincent Lindon) cría solo a sus dos hijos. El pequeño destaca en sus estudios y avanza con facilidad en la vida. Pero el mayor, se desvía del camino, atraído por la violencia y los vínculos de poder. Poco a poco, se involucra con grupos de extrema derecha, en total contradicción con los valores de su padre.

'Mario', comedia negra sobre personas que esconden cosas

El nuevo largometraje de Guillem Miró, 'Mario', es una comedia negra que habla de las formas impostadas en las relaciones, incluso con los seres queridos. Antònia (Gloria March) organiza una fiesta sorpresa de cumpleaños a Mario (Jaume Madaula) su pareja. Aunque hace unos cuantos años que están juntos, aún no conoce a sus amigos y, por alguna razón que desconoce, Mario no celebra sus cumpleaños.

'Mi ilustrísimo amigo', amor de Pardo Bazán y Pérez Galdós

La vida más íntima de Benito Pérez Galdós (1843-1920), a través de su relación epistolar con la también escritora Emilia Pardo Bazán (1851-1921), se recrea en el largometraje dirigido por Paula Cons ('¿Dónde está Marta?"). La escritora está interpretada por Lucía Vega ('Rapa'), y al autor de 'Fortunata y Jacinta' le da vida Paco Déniz ('El salto').

'Jesús, luz del mundo' en dibujos animados

Película de animación estadounidense que sigue la vida de Jesús desde los comienzos de su ministerio, pasando por la crucifixión y la resurrección, vista a través de los ojos del apóstol Juan.