Lordi regresan a la Región para demostrar que son más que un ‘one-hit-wonder’

Lordi saltaron a la fama internacional en 2006, y lo hicieron a lo grande: ganando el festival de Eurovisión para su país, Finlandia. Desde entonces, Hard Rock Hallelujah se ha convertido en un himno para quienes reivindican una mayor presencia mediática para el género, pero el quinteto de Rovaniemi no mira hacia atrás. Por supuesto que mantienen su gran hit en los setlists, pero desde The Arockalypse –el disco que incluía el tema con el que triunfaron aquel año en Atenas– han sacado la friolera de diez álbumes.

El último trabajo de Lordi es, de hecho, de este mismo año: Limited deadition (2025), y con él se han echado a la carretera, gira española incluida. Anoche estuvieron en Barcelona, en la mítica Salamandra, y mañana estará en Revi Live de Madrid, con sold out, pero antes tienen que pasar por la Región. Ya estuvieron hace un par de años en el Rock Imperium de Cartagena retando al sol y compartiendo cartel con sus ídolos, Kiss, pero ahora regresan como ‘cabezas’ de su propio cartel –también actuarán los igualmente enmascarados Blood White– en la Sala Mamba! de Murcia.

Así, liderados por el carismático Mr. Lordi, la banda finesa deslumbrará a sus seguidores con temas como su electrizante sencillo Syntax terror y otros himnos diseñados para el directo, entre ellos Legends are made of clichés y Skelephant in the room. Además, como es habitual, su espectáculo estará repleto de teatralidad, efectos sorprendentes y una atmósfera inigualable con la que demostrar que, tras más de treinta años de carrera, son más que un one-hit-wonder.