Murcia, presente en el prestigioso festival Europalia de Bélgica

Sus majestades los reyes de España y de Bélgica, junto al ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, y el ministro de Asuntos Exteriores belga, inauguraron este martes en el Palacio de Bellas Artes - Bozar de Bruselas una nueva edición del prestigioso festival Europalia, dedicado este año a nuestro país. El acto oficial contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural de ambos países y ofreció una vista previa de las exposiciones y actividades que marcarán los próximos meses de programación.

Entre las principales propuestas destaca la gran exposición que dedica a uno de los principales artistas de nuestra historia: Luz y sombra. Goya y el realismo español, que ya se puede visitar en el propio Palacio de Bellas Artes de la capital belga. Comisariada por Rocío Gracia y Leticia Sastre, la muestra no es una retrospectiva, sino un diálogo entre el de Fuendetodos y 63 creadores de distintas épocas, evidenciando la profunda huella que el maestro dejó en el arte posterior. Y entre ellos, por supuesto, está el murciano Ramón Gaya.

En concreto, el museo del artista, en la Plaza Santa Catalina de la capital del Segura, ha cedido temporalmente la réplica que Gaya hizo de La maja vestida de Goya, una de las piezas más reseñadas del autor aragonés. Y es que cabe recordar que el murciano participó decisivamente en ‘El Museo del Pueblo’, un proyecto creado en el marco de las ‘Misiones Pedagógicas’ durante la Segunda República que pretendía llevar algunas de las grandes obras maestras del Prado a otros puntos de la geografía española; y no solo se sumó al tour, sino que contribuyó a la exhibición con copias de Los fusilamientos, El sueño de Jacob y un medio punto de Murillo, así como con la que desde esta semana puede disfrutarse en Bruselas.

'La maja vestida' de Gaya en su museo, en Murcia. / L. O.

Además, Gaya describió más tarde aquella experiencia como un ejercicio espléndido para un artista, ya que sus copias «no eran mecánicas, sino copias de pintor, con una mayor comprensión de la obra copiada». De hecho, tal era la importancia que le daba a estos trabajos que su museo conserva en comodato dos de ellas: la cedida al Europalia y Los fusilamientos, ambas procedentes del Museo Nacional de Arte de Cataluña. «Las obras conservan el espíritu de aquel proyecto luminoso y solidario, que transformaba cada espacio –escuelas, ayuntamientos o casinos locales– en un pequeño museo improvisado», señalan desde su museo, dirigido por Rafael Fuster.

Música

Así, la obra de Gaya se exhibe en el Palacio de Bellas Artes - Bozar junto a otras obras procedentes del Prado, pero también del Reina Sofía, del Museo Sorolla o del Lázaro Galdiano, pero él no será nuestro único representante en Bruselas. Y es que esta edición de Europalia también contará con la participación del grupo vocal Cantoría, fundado y dirigido por el murciano Jorge Losana, quien también asistió al acto de presentación del festival.

El grupo vocal Cantoría, con Jorge Losana a la cabeza. / Samuel Pereira

En concreto, el ensemble ofrecerá allí dos conciertos durante el próximo mes de diciembre: uno en el mismo Palacio de Bellas Artes - Bozar y otro en el Auditorio De Bijloke, en Gante. En ambos casos interpretarán un programa dedicado a la recuperación de villancicos barrocos de las catedrales españolas, un repertorio poco conocido que el grupo está rescatando y dando a conocer internacionalmente.

Estos conciertos forman parte de la gira europea 2025/26 de Cantoría, que comenzó la semana pasada con una actuación en Roma dentro de las celebraciones del milenario de Montserrat, y que continuará con presentaciones en el Wigmore Hall de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Salle Cortot de París, la Fundación Juan March de Madrid y, por supuesto, los conciertos en Bruselas y Gante. Después, en febrero de 2026, está previsto que Cantoría inicie la grabación de su segundo disco: será en el Centro Nacional de Música de Polonia (NFM, Breslavia) y estará centrado precisamente en estos villancicos barrocos, «que constituyen la herencia directa de las célebres ensaladas del renacimiento ibérico», señalan desde la formación, promotora también del Festival ECOS de Sierra Espuña.