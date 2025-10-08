Así será el thriller del creador de 'Yellowstone' que se rodará en Murcia: ya tiene fecha de estreno

La ciudad de Murcia acogerá el rodaje de 'F.A.S.T.', el esperado thriller de acción de Taylor Sheridan para Warner Bros Pictures, que transformará las calles del centro histórico en la ciudad de Estambul.

Esta producción internacional, con estreno previsto en salas de cine para el 23 de abril de 2027, representa un hito para el sector audiovisual murciano y consolida la posición de la ciudad de Murcia como destino de referencia para grandes producciones cinematográficas.

El rodaje, que se desarrollará de la mano de una productora española, con el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad, convertirá emblemáticos espacios del centro de Murcia en localizaciones de la metrópoli turca, aprovechando la riqueza arquitectónica y la versatilidad de los espacios urbanos murcianos.

Esta colaboración supondrá un importante impulso económico para la ciudad, generando empleo directo e indirecto, dinamizando el sector servicios local y posicionando a Murcia en el mapa internacional de la producción audiovisual de alto presupuesto. La producción cuenta con Brandon Sklenar como protagonista y Ben Richardson como director en su debut en largometrajes.

La captación de 'F.A.S.T.' es resultado directo de la estrategia de atracción de rodajes que desarrollan de manera coordinada la Film Commission de la Región de Murcia, bajo el amparo de la Comunidad y la Film Office del Ayuntamiento de Murcia.

Ambas entidades trabajan conjuntamente para posicionar el territorio como destino competitivo para producciones nacionales e internacionales, ofreciendo servicios especializados de localización, gestión de permisos, coordinación institucional y apoyo logístico.

La llegada de una producción de Warner Bros Pictures representa un reconocimiento internacional a los espacios, profesionales y capacidades de Murcia como territorio cinematográfico, demostrando que la ciudad reúne las condiciones técnicas, paisajísticas y de servicios necesarias para acoger proyectos de la máxima categoría, informa el Ayuntamiento.

Durante el periodo de rodaje, el equipo técnico de 'F.A.S.T.' dispondrá del Hub Audiovisual de Murcia como infraestructura que pone a disposición de las producciones sus instalaciones especializadas como parte de su función de apoyo al sector.

Más allá del valor promocional que supone convertir a la ciudad de Murcia en escenario de una superproducción de Hollywood, transformando las calles de Trapería, Barrionuevo y Escultor Nicolás Salzillo, el rodaje generará un importante impacto económico directo en sectores como hostelería, transporte, catering, servicios técnicos especializados y comercio local.

La contratación de figurantes y proveedores de servicios auxiliares contribuirá a fortalecer el tejido productivo audiovisual regional, mientras que la presencia del equipo de producción durante las semanas de rodaje activará el ecosistema de empresas audiovisuales locales, generando oportunidades de colaboración, transferencia de conocimiento y networking profesional con estándares internacionales de producción.

Algunos de los actores que protagonizarán la película que se rodará en Murcia. / L. O.

Así será F.A.S.T.

'F.A.S.T.' es un thriller de acción original escrito por Taylor Sheridan, creador de la aclamada serie 'Yellowstone', que narra la historia de un ex comando de fuerzas especiales reclutado por funcionarios antidroga para liderar un equipo de operaciones encubiertas contra narcotraficantes protegidos por la CIA.

El proyecto estará dirigido por Ben Richardson, director de episodios de '1923' y prestigioso director de fotografía, en su debut como director de largometrajes.

La película será producida por David Heyman y Jeffrey Clifford de Heyday Films, junto a Taylor Sheridan y Jenny Wood de Bosque Ranch Productions, y distribuida por Warner Bros Pictures, con estreno previsto para el 23 de abril de 2027.

Este rodaje se suma a una creciente lista de producciones audiovisuales que han elegido la Región de Murcia como localización en los últimos años, consolidando un ecosistema cada vez más competitivo que combina patrimonio arquitectónico diverso, paisajes singulares, infraestructuras tecnológicas avanzadas, profesionales cualificados y servicios especializados de apoyo a la producción.

La estrategia, coordinada entre la Film Commission de la Región de Murcia y la Film Office del Ayuntamiento de Murcia, junto con la puesta en funcionamiento del Hub Audiovisual, configuran un modelo integral de apoyo al sector que posiciona al territorio como destino de referencia para producciones nacionales e internacionales de todos los formatos y presupuestos.