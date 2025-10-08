San Javier se volverá a volcar con el ‘Tenorio’ de José Zorrilla

Don Juan Tenorio y Doña Inés se colaron ayer en el Ayuntamiento de San Javier. Fue durante la mañana y, en el vestíbulo del Consistorio, sorprendieron a propios y extraños recitando el célebre poema que José Zorrilla dedicó en 1844 a su personaje más querido.

Sin embargo, aquello fue tan solo un adelanto del espectáculo que vecinos y visitantes podrán disfrutar el próximo 25 de octubre; un espectáculo que, tras once años de representación, se ha convertido ya en tradición para el municipio. Y habrá quien piense que representar la obra de Zorrilla en torno al Día de Difuntos no es algo propio de San Javier –y estará en lo cierto–, pero es el escenario el que convierte a este Tenorio en algo muy especial.

Y es que, lejos de ocupar las tablas del Teatro de Invierno o del Auditorio Parque Almansa, el Don Juan Tenorio de la localidad tendrá lugar, nuevamente, en el cementerio de San Javier, y será así gracias a la implicación de «más de doscientas personajes y varios colectivos artísticos y culturales de dentro y fuera del municipio». Así lo apuntó este martes durante su presentación el concejal David Martínez, que recordó que en 2024 esta iniciativa atrajo a unos 1.500 espectadores.

David Martínez durante su intervención en la presentación del 'Tenorio' de San Javier. / L. O.

Único en Europa

El espectáculo, que lleva como subtítulo Sueño y realidad en el cementerio de San Javier, comenzará a las 20.30 horas, y consta de una apertura con un tenebroso recorrido por el antiguo camposanto que acaba frente al escenario ubicado junto al muro exterior. Esto la convierten en «la única representación íntegra del Tenorio que se hace en un espacio mortuorio en toda Europa», afirmó el concejal de Cultura.

David Martínez también señaló que el diálogo entre lo humano y lo espiritual que establece la obra de Zorrilla al hablar de amor, muerte y redención «encuentra aquí su escenario natural», en referencia al cementerio, donde transcurre una parte del texto de Zorrilla, que adapta y dirige para la ocasión José Antonio Navas, quien también dio vida a Don Juan durante este pequeño avance del espectáculo y que el día 25 volverá a interpretar al icónico personaje.

Así, el propio Navas, que estuvo acompañado de Doña Inés y de la Muerte, explicó que el montaje se centra en la última parte de la obra, con un especial hincapié en la redención y el perdón, «en la muerte que nos coloca frente a la vida». Pero insistió en que el espectáculo comienza antes de la representación teatral con un recorrido por el cementerio antiguo siguiendo la estela de miles de velas, decenas de altares con imágenes religiosas, reproducciones de pinturas sacras y la música instrumental y coral que pone banda sonora a un recorrido entre tumbas y panteones, lo que hace de esta representación una experiencia sumamente inmersiva para el público asistente.

Participación

Además, el concejal de Cultura anunció la participación en esta edición de entidades culturales y artísticas como la Asociación de Belenistas de San Javier, el Grupo de Teatro San Javier, la coral Stella Maris Björk, el coro de cámara Patnia, los alumnos del Conservatorio Profesional de Música y la Banda Sinfónica de la localidad, el grupo de Coros y Danzas Mar Menor, el Orfeón Fernández Caballero, la Campana de Auroros de Torres de Cotillas, la orquesta Virtuós Mediterrani y, como novedad este año, varias hermandades y cofradías de San Javier y Santiago de la Ribera que levantarán altares en honor a sus hermanos difuntos. David Martínez agradeció la implicación de todas ellas, así como de instituciones como la Parroquia de San Francisco Javier.

Representantes de los grupos y asociaciones implicados junto al concejal. / L. O.

Por todo ello, Martínez invitó a «la ciudadanía, visitantes y amantes del teatro y la cultura, a participar de esta experiencia única que une literatura clásica con una puesta en escena innovadora». El edil también aprovechó para animar a los vecinos a que engalanen sus nichos, tumbas y panteones para potenciar la experiencia artística y espiritual que supone Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier.

Las entradas están ya a la venta al precio de 15 euros en www.compralaentrada.com y algunos puntos físicos del municipio.