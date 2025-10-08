Este es el nombre de la película que se rodará en Murcia en noviembre

Las cámaras de Hollywood han vuelto a escoger la Región de Murcia para ser el escenario de una de sus nuevas superproducciones. Durante la primera semana de noviembre las calles de la ciudad de Murcia se convertirán en Estambul, ambientando a la capital del Segura como la exótica urbe turca.

Para llevar a cabo el rodaje, la productora estadounidense ha solicitado grabar en dos puntos del municipio murciano. El primero de ellos se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Región, que estará reservado para el día 31 de octubre. El otro punto está ubicado en el centro y se divide entre tres calles de la ciudad: Trapería, Barrionuevo y Escultor Nicolás Salzillo. Estas vías permanecerán cerradas al público el 5 de noviembre. No obstante, la productora necesitará la zona del 3 a 6 para preparar las localizaciones y desmontar lo instalado una vez concluyan.

La cinta que rodarán en Murcia recibe el nombre de F.A.S.T. y, según las previsiones, verá la luz en el año 2027. En la película participarán actores como Brandon Sklenar, John Hoogenakker o Juliana Canfield y contará la historia de un exoficial de las fuerzas especiales de Estados Unidos, que es reclutado por la Agencia Antidroga para liderar una operación encubierta contra una red de traficantes.

Desde el pasado viernes, los comercios y edificios afectados por el cierre de las calles fueron informados del mismo y durante los próximos días negociarán con la productora norteamericana el importe de la indemnización que se les facilitará por los infortunios que el rodaje les pueda causar.

Se buscan extras

La producción necesitará de unos 550 extras en total para los dos enclaves en los que se grabarán las escenas. La agencia Modexpor, responsable del casting, explica en sus requerimientos que las personas seleccionadas (deben tener de 18 a 70 años) «pasearán, tomarán algo en una terraza o visitarán tiendas...». Esas serán las labores que llevarán a cabo los extras en el filme. Sin embargo, antes de apresurarse, aconsejan consultar el horario, puesto que las jornadas de grabación podrían iniciarse de madrugada y acabar a última hora de la tarde, por lo que piden disponibilidad completa.

También advierten de que se debe tener el DNI en vigor. En cuanto a la remuneración de los figurantes, los salarios van desde los 60 a los 110 euros, en función de las horas trabajadas, de ocho a doce, con una libre para comer. Para más información, la agencia facilita más datos a través del número de WhatsApp: 669367810.