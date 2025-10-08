El arte urbano vuelve a brillar en Cartagena con ‘El latido de la calle’

Fue en marzo de 2019, a finales. El Museo Regional de Arte Moderno (Muram), en Cartagena, inauguraba la muestra Leyendas callejeras. No había pasado ni un año desde que el de Bellas Artes, en Murcia, reventara sus estimaciones de visitantes como Arte urbano: de la calle al museo, la primera gran muestra que se hacía en nuestra comunidad con obras de artistas –nacionales e internacionales– ligados al fenómeno del grafiti. Aquella exposición, de hecho, fue el principio de una revolución que cambió la forma en que los ciudadanos de la Región –también sus autoridades– veían este movimiento, otrora denostado. Y, es más: hoy son multitud los murales que a lo largo y ancho de nuestro territorio autonómico han sido facilitados por la Administración, tanto en la capital del Segura como en la ciudad portuaria, lugar de nacimiento, por ejemplo, de Kraser, una de las firmas más reputadas de nuestro país.

Sin embargo, desde aquel marzo de 2019, Cartagena no había vuelto a contar con una muestra como aquella (o algo parecido, al menos). Hasta ayer. Porque en la renovada sala de exposiciones de la Fundación Cajamurcia, en el Palacio Pedreño, se inauguró este martes El latido de la calle, un proyecto que incluye un total de 24 piezas: no demasiadas en comparación con aquella, pero más que suficiente para lograr el objetivo que se ha propuesto su comisario, Darío Vigueras, y que no es otro que trazar un recorrido desde los inicios del grafiti hasta nuestro país. Y, para ello, ha contado con obras de artistas capitales como el pionero Cornbread, el inspirador Blek le Rat o su más aventajado discípulo, un tal Banksy, pero también, por supuesto, con el ‘anfitrión’ Kraser.

El ‘banksy’ de ‘El latido de la calle’, una de las piezas más llamativas / Iván Urquízar

Esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 5 de diciembre, solo es posible gracias a la plataforma Murcia Street Art Project, que está detrás tanto de esta como del resto de muestras citadas; también de la que recientemente se clausuró en el Mubam, De vándalos a leyendas. Así como de muchas de las grandes intervenciones urbanas llevadas a cabo por este tipo de artistas en la Región en los últimos años, algunas de los cuales han logrado reconocimiento internacional, como la pieza firmada en Alcantarilla por el británico Dale Grimshaw –también presente en El latido de la calle, por cierto–, seleccionado por la comunidad Street Art Cities como el quinto mejor grafiti del mundo en 2021.

Los artistas

Desde la organización señalan que esta exposición «pretende mostrar a algunos de los creadores más relevantes de este movimiento artístico, que empezó siendo un acto de transgresión, una marca efímera y a menudo indescifrable que clamaba por atención en los márgenes de la sociedad. Hoy –continúan–, muchas de sus manifestaciones, bajo la denominación más amplia de ‘arte urbano’, han trascendido el estigma del vandalismo para ocupar un lugar reconocido en el panorama artístico global, embelleciendo ciudades, generando debate cultural y, en ocasiones, alcanzando cotizaciones millonarias en el mercado del arte. Esta fascinante metamorfosis es el resultado de décadas de evolución creativa, luchas por el reconocimiento y una compleja relación con la sociedad, las instituciones y el propio espacio público», explican.

Así, la muestra parte de obras como las del citado Cornbread y Taki183, que con un simple Tag se hicieron tremendamente populares en Filadelfia y Nueva York, respectivamente, a finales de los setenta y principios de los ochenta. Luego se avanza hasta las llamadas style wars (guerras de estilos) con piezas de Blade, Seen y Cope2, artistas que a día de hoy están considerados leyendas del grafiti, y se continúa con el street art, donde los visitantes podrán disfrutar de la obra de Blek Le Rat y Jef Aerosol, creadores franceses que desarrollaron y popularizaron la técnica del stencil (plantilla) y le dieron a este arte una nueva dimensión que, por medio de Banksy, llega hasta nuestros días.

Una de las obras de Balde / Ivan urquizar

Otras firmas que aparecen representadas en esta muestra son las de los franceses Dran, L’Atlas, Speedy Graphito, Fenx, Invaders y Jace; la del portugués Vhils; las de los britanicos D’Face e Inkie; la del puertorriqueño Alexis Diaz; la del chileno Víctor Castillo, y las de los españoles Art Is Trash y el regional Goyo203, además de Kraser. En cuanto a la pieza de Banksy, una de las más buscadas, es de su intervención en Dismaland, un parque temático efímero y distópico creado por el artista en Weston-super-Mare, Reino Unido, que estuvo abierto del 22 de agosto al 27 de septiembre de 2015.

Arte en vivo

Pero, además, la Fundación Cajamurcia y Murcia Street Art Project van más allá. Ya a finales de 2024, el Centro Cultural Las Claras de la capital del Segura acogió sendas demostraciones de pintura en vivo a cargo de los locales AmadoSkills y RhapsoDyca, que enseñaron al público que por allí se acercó todo el proceso de creación de dos murales, en este caso, en tablas de gran formato; piezas únicas que más tarde se subastarían con fines benéficos. Pues bien: en esta ocasión, otra vez. Porque ayer fue, de nuevo, RhapsoDyca quien sorprendió a los asistentes a la inauguración con su manejo del espray, mientras que este viernes y sábado será el propio Goyo203 quien reciba con su arte a los aficionados. El resto de grafiteros citados son Hamgeo (24 y 25 de octubre), Willy Arenas (7 y 8 de noviembre) y Francisco de Pájaro, también conocido como Art is Trash (21 y 22 de noviembre).