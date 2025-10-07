Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viva Suecia firmará su nuevo disco 'Hecho en tiempos de paz' en Murcia

Tendrá lugar el próximo sábado en la Filmoteca Regional Francisco Rabal

La banda murciana Viva Suecia firmará ejemplares de su nuevo disco 'Hecho en tiempo de paz' en Murcia y Madrid esta semana, según anunciaron a través de sus redes sociales.

Las firmas en Madrid tendrán lugar en Umusic Shop, este viernes 10 de octubre de 18.00 a 21.00 horas. En Murcia, estas se celebrarán en la Filmoteca Regional Francisco Rabal el 11 de octubre, en el mismo horario.

Este viernes, 10 de octubre, Viva Suecia publica su quinto disco del que ya han adelantado algunos temas como 'Dolor y Gloria', 'Deja encendida una luz', 'Sangre', que cuenta con la colaboración de Siloé, y 'Querer'.

