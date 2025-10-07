La Semana ‘Molina es Cine’ homenajeará a la cineasta Eva Libertad

El Ayuntamiento de Molina de Segura sigue apostando por todo cuanto tenga que ver con el cine y la creación cinematográfica. En esta línea, la Concejalía de Cultura presentó este lunes la quinta edición de la Semana ‘Molina es Cine’ y la cuarta del Festival de Cortometrajes ‘El Meteorito’, que se celebrarán del 20 al 26 de octubre. La edil María Hernández fue la encargada de anunciar las actividades previstas junto con el técnico municipal Francisco Javier Gómez.

Esta edición lleva por lema ‘Simulacros y verdades: la construcción de la realidad en la era del relato’ e incluye ocho proyecciones; una mesa redonda con expertos en filosofía, neurociencia y arte; talleres especializados, y espectáculos diversos. Además, se estrenará el certamen juvenil ‘Calles de Cine’, una actividad de dinamización dirigida a jóvenes creadores, y se estrenará el cortometraje El parto, realizado por el alumnado de la Escuela de Cine de Molina de Segura (Escimose), que gestiona la Asociación Última Toma.

La programación

El acto inaugural correrá a cargo de Valeria Guglietti con su espectáculo Sombras de cine, mientras que la clausura contará con un doble programa musical: por un lado, la orquesta de cuerda de Hims Mola ofrecerá un concierto de bandas sonoras el sábado 25, a las 18.30 horas, y, por otro, el domingo 26, a partir de las 11.00 horas, hay programado un recital para niños que estará protagonizado por el coro de voces blancas de Hims Mola y la asociación ‘Método Zaraiche’.

En lo que respecta a los filmes elegidos, ese lunes 20 se proyectará La Quimera, de Alice Rohrwacher, mientras que el martes se ha optado por Carretera perdida, un clásico de David Lynch que incluirá un coloquio. El miércoles se pasarán dos filmes: La cortina de humo, de Barry Levinson, y El elegido, de Fernando Huertas, mientras que el jueves será el turno del legendario Akira Kurosawa con Rashomon. El viernes habrá un inciso para el visionado, a partir de las 18.30 horas, de los seis cortos finalistas de ‘El Meteorito’ y la posterior votación del público, pero el sábado se retomará la presentación de largometrajes con Sorda, de la molinense Eva Libertad, que estará en el auditorio del Mudem junto con la protagonista del filme, Miriam Garlo, y una de sus productoras, Nuria Muñoz.

Todas estas proyecciones tendrán lugar a partir de las 20.00 horas, también incluso la de ese día, sábado 25, elegido para la celebración de la gala de clausura del festival. Esta contará, además de con el concierto de la orquesta de Hims Mola, con la entrega de premios de esta semana y un homenaje a la propia Eva Libertad, que ha estado a punto de lograr que su película sea la representante española en la próxima edición de los premios Oscar. No obstante, el domingo 26 habrá un último pase –tras la muestra de música infantil; esto es, a las 11.30 horas– para los más pequeños de la casa: Ralph rompe Internet, de Rich Moore y Phil Johnston.

En lo que respecta a ‘El Meteorito’, merece la pena señalar que a esta edición se han presentado más de seiscientos cortometrajes procedentes de todo el país, de los cuales el Comité de Selección, integrado por los cineastas molinenses Alba Esquinas, Noé Galera, Francisco García y Álvaro López, ha escogido seis finalistas: Còlera, de José Luis Lázaro; Adiós, de José Prats; La Mort, de Jesús Martínez Nota; Campolivar, de Alicia Moncholí; Ángulo muerto, de Cristian Beteta, y Miedo, de Victoriano Marín. Estas obras se proyectarán, como se ha señalado, el viernes 24 de octubre en el Auditorio Virginia Martínez Fernández.