¿Qué hay que hacer para ser extra en la película de Hollywood que se rodará en Murcia?

Consulta los requisitos y el contacto para participar en el filme de Warner Bros que grabará escenas en la capital murciana

Trapería será una de las calles que cierren para rodar la película.

Trapería será una de las calles que cierren para rodar la película. / Maps

Alba Marqués

Alba Marqués

Murcia será escenario próximamente de una superproducción de Hollywood. La capital del Segura se convertirá en la exótica urbe turca de Estambul el 31 de octubre y el 5 de noviembre.

El filme de la Warner Bros, que contará también con producción española, grabará en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (Corvera) y también transformá las calles de Trapería, Barrionuevo y Escultor Nicolas Salzillo en un set de rodaje que albergará escenas de acción.

Para el rodaje del filme internacional, sobre el que aún no han trascendido más detalles, los productores buscan extras que residan en Murcia y estén disponibles para los rodajes del 31 de octubre en el aeropuerto de Corvera y del 5 de noviembre por el centro de la ciudad.

La estrecha calle Escultor Nicolás Salzillo, otra de las afectadas por las grabaciones.

La estrecha calle Escultor Nicolás Salzillo estará cortada por las grabaciones. / Maps

¿Qué hay que hacer para ser extra en la película que se rodará en Murcia?

Los requisitos que la productora ha puesto para ser extra en la película de Warner Bros que se rodará en Murcia son los siguientes:

  • Tener entre 18 y 70 años de edad
  • Residir en Murcia
  • Tener el DNI en vigor

Además, los responsables de la película especifica que "valen todas las etnias".

Apuntarse en el casting

Aquellos interesados en aparecer como extra en el filme deben contactar por WhatsApp para más información al teléfono 669 367 810.

Además, la agencia que lleva el casting, Modexpor, cuenta en su página web con un apartado en el que aparecen sus castings y un espacio de contacto vía mail para trabajar con ellos.

Cartel que anuncia la búsqueda de extras.

Cartel que anuncia la búsqueda de extras. / L. O.

