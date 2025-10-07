Una programación secreta para reforzar el "espíritu explorador" del Ibaff

El sábado arranca una nueva edición –la decimoquinta– del Ibaff, el Festival Internacional de Cine de Murcia, y, como no podía ser de otra manera, no será ajeno a la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad. El certamen, dirigido por Jesús de la Peña, se sumará a las celebraciones con una programación en la que, más que nunca, tendrán especial peso las producciones locales y regionales.

Así, por ejemplo, la inauguración se enmarca en el programa ‘Murcia Focus’, dedicado a los creadores de la Región, y ofrecerá una cartografía de miradas murcianas con títulos como Este es el diario no tan secreto, de Raquel Agea; La hoguera, de Carlos Saiz; Sé de un lugar, de Emilio Hupe y Antonio Conesa, y Olores, de Alba Esquinas, «todos ellos representantes del pulso creativo y personal de una generación de cineastas locales con proyección nacional e internacional», señalan desde la organización.

No obstante, otro de los objetivos de los responsables del Ibaff para esta edición era «reforzar el espíritu explorador del festival», y lo han conseguido mediante una ‘programación secreta’. Sabemos que esta volverá a apostar por el cine independiente y el diálogo entre culturas –de hecho, en redes anunciaron ayer que una de las proyecciones será El agente secreto, dirigida y protagonizada por el popular actor brasileño Wagner Moura–, pero sus responsables no han dado muchas más pistas.

Es más, la intención de la organización es presentar el la Filmoteca –su sede principal– como el puerto de un «archipiélago fílmico» por descubrir y al que todavía pueden llegar nuevas propuestas. Y es que la convocatoria de esta edición, pese a arrancar esta misma semana y extenderse apenas hasta el día 18, permanecerá abierta hasta el 17, a fin de preservar la sorpresa. Y lo mismo con los premios ‘Arrebato’ y el honorífico del Ibaff, que se anunciarán durante esos días, «como gesto de respeto hacia el tiempo de la creación».

Lo que es seguro es que estas se conocerán antes de la clausura, que «estará a la altura» de un certamen que aspira a convertirse, efectivamente, en «una isla fértil en medio del ruido». Así lo demuestra el cartel de esta edición, presentado ayer y que es «toda una declaración de principios». Este presenta la fotografía un islote virgen, por descubrir, y que se ofrece «como laboratorio, refugio y comunidad mínima, comprometida con la biodiversidad cinematográfica y las voces disidentes».

Cartel del Ibaff 2025. / Ayto. Murcia

Los premios

En este sentido, el concejal José Guillén apuntaba este lunes que, más que nunca, va a cobrar sentido esa función que tiene este espacio de convertirse en un lugar de encuentro, de diálogo, de trabajo y también de exhibición pública de toda esa inmensa labor que se está llevando a cabo para que sigamos creciendo, para que sigamos alcanzando cada vez metas más altas y para que este festival se sitúe todavía más arriba en el panorama nacional e internacional».

A eso contribuyen especialmente sus premios, en especial los de la ‘Sección Oficial’ que, como se ha señalado, sigue siendo un misterio. Lo que sí es seguro es que las cintas enmarcadas en este apartado competirán a Mejor Largometraje –con una dotación económica de 10.000 euros–, mientras que Ibaff también ha organizado un jurado para decidir cuál es el corto más destacado.

La primera de estas distinciones la decidirán entre Joaquín Vallet Rodrigo, crítico e historiador de cine; Beatriz Herzog Ruiz de Alegría, guionista y ejecutiva de desarrollo vinculada a producciones como La casa de papel, y Paco Sáez, animador y director de storyboard, galardonado con un Goya por Madrid 2120. Por otro lado, los expertos designados para elegir el mejor cortometraje son Gonzalo Ballester, documentalista murciano de reconocido prestigio; Juliana Arana, programadora de la Muestra Internacional Documental de Bogotá (Midbo), y Cecilia Ibáñez, directora y productora con una amplia trayectoria en todos los procesos del cine. Además, el festival refuerza su dimensión participativa con el Jurado Popular, compuesto por hasta treinta personas mayores de 18 años que visionaran y puntuaran todas las películas a concurso.

Otras secciones

Pero el festival cuenta con más premios. Por ejemplo, el programa ‘Ibaff Joven’ convertirá la sala en una aula viva, con estudiantes de institutos de la Región que ejercerán como jurado mientras aprenden a mirar, argumentar y deliberar sobre las obras seleccionadas, culminando con la entrega de una distinción que correrá de su cuenta. «Es una novedad con la que queremos incluir a todos los jóvenes del municipio para que se integren en este sector audiovisual», señaló la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones. «Queremos darles –a los jóvenes– ese protagonismo que siempre han tenido, pero de una manera mucho más especial y mucho más concreta», añadió.

E igual que habrá más premios, también hay más secciones (al margen de la ‘Oficial’). En este sentido, ‘Panorama Murcia’ consolida su papel como sección competitiva de cortometrajes realizados en la Región o firmados por creadores murcianos, con títulos como Perseidas, de Cristina Ruiz, galardonado recientemente con el premio del público del Universae Film Lab, en el marco del Festival de San Sebastián. Y ‘El Ibaff Infantil’ mantendrá su vocación de descubrimiento con talleres gratuitos como ‘De Muybridge al GIF: 150 años de imagen en movimiento’ y ‘Pilotaje de drones para niños y niñas’, mientras que el espacio formativo ampliará su oferta con seminarios y mesas redondas dedicadas a la inteligencia artificial aplicada al audiovisual.

Además, el festival también incorporará un ‘Ibaff Gastronómico’, con degustaciones y ‘catametrajes’: maridajes de cortometrajes y vinos De Nariz, guiados por el sumiller Pedro Martínez. Y, por último, la vertiente ‘Ibaff Solidario’ llevará el cine a espacios como el Centro Penitenciario de Campos del Río y el Hospital Virgen de la Arrixaca, continuando la labor social del certamen en su compromiso con el acceso a la cultura.