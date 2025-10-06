El Museo del Vino de Bullas acoge la exposición ‘Eco Interior’ de Latani
La artista murciana propone un viaje donde el vino, la tierra y la memoria se entrelazan para reflexionar sobre la identidad
El Museo del Vino de Bullas abre sus puertas a la nueva exposición de la artista Lola Latani, titulada Eco interior: raíces, monstruos y viñedos.
Una muestra que propone un viaje creativo en el que se entrelazan el vino, la tierra y la memoria a través de materiales orgánicos y naturales como tierras, arcillas, arenas, pigmentos, hojas de parra o sarmientos de vid.
La propuesta invita al visitante a reflexionar sobre la identidad, la sostenibilidad y el paso del tiempo en un universo simbólico en el que las raíces, los viñedos y los paisajes interiores cobran vida en formas llenas de fuerza y fragilidad.
Organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Bullas, la exposición podrá visitarse en el Museo del Vino hasta el 30 de noviembre de 2025, ofreciendo la oportunidad de sumergirse en un mundo artístico complejo, delicado y lleno de matices.
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Acosa a una joven por la calle en Murcia y le lame la cara al grito de 'te quiero
- Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía
- Tímido arranque del contenedor marrón a Murcia tras un año de retraso
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Murcia
- Los agricultores murcianos explotan por el acuerdo entre Marruecos y la UE
- Preocupación de los decanos de Matemáticas por el bajo nivel con el que llegan los alumnos
- El Real Murcia sigue sin saber ganar (1-1)