El Museo del Vino de Bullas acoge la exposición ‘Eco Interior’ de Latani

El Museo del Vino de Bullas abre sus puertas a la nueva exposición de la artista Lola Latani, titulada Eco interior: raíces, monstruos y viñedos.

Una muestra que propone un viaje creativo en el que se entrelazan el vino, la tierra y la memoria a través de materiales orgánicos y naturales como tierras, arcillas, arenas, pigmentos, hojas de parra o sarmientos de vid.

La propuesta invita al visitante a reflexionar sobre la identidad, la sostenibilidad y el paso del tiempo en un universo simbólico en el que las raíces, los viñedos y los paisajes interiores cobran vida en formas llenas de fuerza y fragilidad.

Organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Bullas, la exposición podrá visitarse en el Museo del Vino hasta el 30 de noviembre de 2025, ofreciendo la oportunidad de sumergirse en un mundo artístico complejo, delicado y lleno de matices.