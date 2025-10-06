Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood

Una superproducción de Hollywood cerrará varias calles de la ciudad de Murcia para convertir a la capital del Segura en la exótica urbe turca de Estambul en el mes de noviembre.

El filme de la Warner Bros, que contará también con producción española, prevé transformar las calles de Trapería, Barrionuevo y Escultor Nicolas Salzillo en un set de rodaje que albergará escenas de acción.

Trapería será una de las calles que cierren para rodar la película. / Maps

La fecha en la que se desarrollará el rodaje de la película está prevista para la primera semana de noviembre: en concreto, la calle Trapería estará inaccesible el día 5.

Ante los inconvenientes que la producción americana pueda ocasionar a los locales de la zona por el cierre, las autoridades llevan informado a los comercios desde el pasado viernes con el objetivo de que puedan realizar sus previsiones.

Al mismo tiempo, se les ha indicado que durante la jornada el acceso a las vías estará totalmente prohibido salvo personal autorizado.

La estrecha calle Escultor Nicolás Salzillo, otra de las afectadas por las grabaciones. / Maps

Se buscan extras

No solo los emplazamientos de la ciudad servirán como escenarios de la cinta internacional, sino que también saldrá en escena el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La reserva del espacio está programada para el 31 de octubre.

No obstante, la cosa no queda ahí. También buscan extras para salir en la película: deben residir en Murcia, tener desde 18 a 70 años, poseer el DNI en vigor y "valen todas las etnias". En el propio cartel que aparece a continuación se puede ver el número de Whatsapp que la producción ha habilitado para presentarse al casting.

Cartel que anuncia la búsqueda de extras. / L. O.

Venom en Cartagena

La última vez que Hollywood aterrizó en la Región de Murcia fue en junio de 2023. En aquella ocasión, el barrio de Los Mateos, en Cartagena, acogió el rodaje de la tercera entrega de ‘Venom’, una de las superproducciones de Marvel.

Una de las grúas que se utilizaron para el rodaje de 'Venom', en el barrio cartagenero de Los Mateos. / Loyola Pérez de Villegas

En su momento, las calles se decoraron con pintadas, rancheras y banderolas que colgaban de las fachadas de las casas para dar el aspecto de una localidad de México.

Entre los actores más destacados que acudieron al barrio cartagenero, se encontraba el protagonista de la cinta, Tom Hardy, que apareció hacia el final de la tarde.