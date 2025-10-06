Arte
Murcia y Cehegín se reconectan con el arte en RE/Utopía 2025
Artes vivas, música, artes visuales y performance en espacios urbanos y rurales con acceso gratuito a todas las actividades
Del 22 al 25 de octubre, Murcia y Cehegín acogerán el Festival de Artes Vivas RE/UTOPÍA 2025, bajo el lema ‘RE/CONECTADAS’. Durante cuatro días, las dos localidades reunirán propuestas de artes vivas, música, artes visuales y performance en espacios urbanos y rurales, con acceso gratuito a todas las actividades.
Impulsado por Nigredo Espacio y dirigido por Zony Gómez, el festival apuesta por un modelo colaborativo que fomenta la conexión entre territorio, arte y comunidad, alejándose del comisariado tradicional. Su espíritu se centra en re/pensar y re/conectar las formas de crear y habitar la cultura.
En Murcia, la inauguración será en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, con la participación de Aurora Rodríguez y Diego Lobenal, mientras el Centro Párraga y espacios como Rancho Rosa o Dinero Estudio acogerán talleres, exposiciones y performances experimentales.
En Cehegín, el festival ocupará lugares como el Museo Arqueológico, la Plaza del Castillo y el Túnel Vía Verde, con actuaciones de Euphorikegit, Marlakeflow, La Yelo, Mireya Caray y Chaki Medina, entre otros. También se presentarán obras de artistas como Alejandro Cerón, Iver Zapata, Lydia Galvín o Venerea.
Con el apoyo de instituciones como Acción Cultural Española, ICA y el Ayuntamiento de Cehegín, RE/UTOPÍA reafirma su compromiso con la descentralización cultural y el diálogo entre lo urbano y lo rural.
