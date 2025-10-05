Ramón Gaya dialoga con Tiziano en la nueva colección del museo

El Museo Ramón Gaya acoge la exposición Ramón Gaya. Homenajes a Tiziano, compuesta por 16 obras, algunas de ellas procedentes de colecciones privadas. La muestra revela la profunda conexión del pintor murciano con el maestro veneciano y cómo transformó la ausencia de los grandes referentes durante su exilio en México en un acto de resistencia cultural.

Gaya creó entonces un ‘museo portátil’ en su casa-estudio, donde reunía reproducciones de obras y objetos cotidianos —copas, flores, libros o telas— que evocaban la atmósfera de Tiziano. Aquellos espacios, bautizados por Concha de Albornoz como ‘Altarcitos’, fueron el germen de los homenajes pictóricos que marcaron toda su trayectoria.

La exposición reúne tanto esos cuadros como las postales y reproducciones que utilizaba para componerlos, permitiendo entender su diálogo con la pintura del pasado. En ellos resuenan ecos de Dánae, Carlos V a caballo o Noli me tangere, reinterpretados bajo esa luz crepuscular que el artista consideraba la verdadera hora de la pintura.

Esta muestra, posible gracias a la colaboración entre fondos públicos y colecciones privadas, rinde tributo a uno de los artistas más universales de Murcia y reivindica la vigencia de los grandes maestros en el arte contemporáneo.