Gregorio Rabal: No olvidar las cebollas

Hoy me toca dar cuenta de mi encuentro con el geógrafo, etnógrafo, historiador, escritor y arqueólogo Gregorio Rabal Saura, todo un cerebro al que mucho le debe, por sus investigaciones, nuestra región. Falta poco para la celebración del V Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena, en cuya organización es una pieza imprescindible; tendrá lugar el 23, 24 y 25 de octubre en el edificio del CIM de la ciudad portuaria y girará en torno a Los Espacios de Sociabilidad, Pasado, Presente y Futuro. Gregorio es, además, el comisario de una exposición sobre el tema que recoge medio centenar de fotografías históricas que ha recopilado accediendo a archivos familiares, municipales, museísticos y regionales. La organización del congreso les está dando mucho trabajo desde hace meses y constará de ponencias, comunicaciones, visitas, excursiones y alguna comida para los participantes. No está nervioso, sino muy concentrado, y le agradezco una mañana que me ha dedicado en la bella aldea de La Murta, al pie de la Sierra de Carrascoy, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. La foto se la hago en un olivo monumental que debe de tener muchos cientos de años y que no me cabe entero en el encuadre. Luego hablamos tomándonos un café de olla y unos dulces, sentados frente a una espectacular tiendecita de embutidos artesanos y frente a la panadería del famoso pan de la Murta.

Su padre es de Balsapintada y su madre de Los Celdranes de Fuente Álamo. Estudió en el Instituto de Alhama y algún tiempo en el Seminario Menor de Murcia, que era una forma de estudiar para los hijos de familias modestas, aunque pronto vio que aquello no era lo suyo. Un acontecimiento marcó su infancia: Su grupo de amigos, unos zagales apenas, descubrieron los restos de una villa romana, ánforas, necrópolis… Estaba en BUP y ya decidió que quería ser arqueólogo. También le gustaba la biología; siempre estaba en el campo, en contacto con las plantas y los animales. “No hice biología porque me exigían matemáticas y no me llevaba bien con ellas. Al final estudié Geografía e Historia y conocí a don Antonino González Blanco, un profesor que marcó mi carrera y yo diría que mi vida. Allí conocí a Anselmo Sánchez Ferra, que luego ha sido compañero de investigaciones etnográficas por toda la región.

“Fui becario en el Departamento de Historia Antigua, empecé a sacar algún sobresaliente y disfruté con el contacto con los textos antiguos, yendo a las fuentes. Ya en cuarto, Antonino nos lanzó a participar en un congreso en La Rioja, con una investigación sobre la Sierra de Cameros. Fue un atrevimiento, pero un buen bautismo. Todo aquello lo completábamos con excavaciones veraniegas con Antonino, fundamentalmente en Begastri, donde nos dedicábamos a rehabilitar la muralla. Aprendíamos que la historia no tenía compartimentos; había que tener en cuenta las mentalidades, una visión trascendental del ser humano. Era un aprendizaje que incluía hasta el montaje de obras de teatro antiguo, como alguna que hicimos de Aristófanes. De todo aprendíamos; era una forma abierta, no dogmática, de aprender. La historia de las mentalidades. También teníamos presente una frase de Joaquín San Martín, profesor de lenguas orientales: No olvides las cebollas. Una frase que teníamos en la pizarra y que venía a decir que primero era vivir y luego filosofar”.

“Confieso que soy, intelectualmente, hijo de don Antonino, que todo le interesaba y todo abarcaba. Así he salido yo. En mi vida he investigado mil cosas muy distintas y no hay manera de centrarme en una única línea de investigación o materia”. En 1989 aprobó la oposición en Andalucía, en las dehesas cordobesas de Hinojosa del Duque, de donde era aquella “moza tan fermosa que vi en la Finojosa” que escribió el Marqués de Santillana. Desde 1992 ha ejercido en San Pedro del Pinatar y eso le ha permitido recorrerse toda la Región y recoger la memoria, junto a Anselmo Sánchez Ferra, de los viejos de cada pequeño lugar: “Lo nuestro ha sido el milagro de estar en contacto, en las aldeas y las comarcas, con unas gentes que aún albergaban enseñanzas de medicina popular, cuentos, dichos y canciones, una generación que se hubiera ido sin que nadie hubiese recogido su sabiduría y sus experiencias. Me atrapó el mundo de la etnografía y la tradición oral y abandoné mi tesis sobre los Santos Padres, que había iniciado. Aparqué la Historia Antigua y nos recorrimos Torre Pacheco, Lorca, Moratalla, Ricote, Alguazas, Albudeite, Campos del Río, Yecla, Cartagena, etc., y eso me ha permitido escribir libros sobre etnobotánica, meteorología y medicina popular, ornitología, lexicografía o sobre los grafitos antiguos aparecidos en casas antiguas o molinos de viento”.

Es apasionante cómo lo escrito por Plinio ha llegado a la cultura del Mediterráneo y, hasta hace dos días, era recitado por la gente: “Es algo natural e histórico, no debemos olvidar que hasta Aristóteles se dedicó a ir recogiendo mucho de la sabiduría popular de su época, como también ha hecho la propia Iglesia cristiana”, y añade: “Nosotros hemos estado 25 años recogiendo todo esto mientras este mundo se iba perdiendo porque se nos iba la última generación de gentes que lo habían recogido de sus mayores”.

Gregorio Rabal tiene aún mucho en el cajón, muchos folios y libretas de la sabiduría popular que ha ido recogiendo: “No sé si me va a dar tiempo a publicar todo lo pendiente. Quizás teníamos que haber dado muchas más charlas y conferencias, vender más nuestro trabajo; es difícil hacerlo todo: trabajo de campo, investigar, escribir y divulgar”. Está entusiasmado con sus descubrimientos recientes en el mundo de los grafitos, con esos barcos misteriosos hallados en lugares como la Torre del Rame y que han expuesto en Cartagena, en el ARQUA.

Terminamos con el V Congreso del Campo de Cartagena: “Formamos un gran equipo con la Cátedra de Historia y Patrimonio de la UPCT, la Liga Rural del Campo de Cartagena y gentes como María José Muñoz, José Sánchez Conesa, Gregorio Castejón Porcel, Jorge Martínez Martos, profesores e investigadores de gran reconocimiento. Se han presentado más de 40 trabajos y tenemos a un grupo de ponentes muy destacados que hablarán de un tema tan de actualidad para el mundo actual como estos espacios de sociabilidad”. No son cosas viejas. Nos interesa, nos va el futuro en ello.

