‘Ecos de Taiwan’, un viaje por la identidad y la memoria

Murcia se ha convertido desde este viernes en escenario del arte digital contemporáneo de Taiwán con la inauguración de la exposición Ecos de Taiwán en el Cuartel de Artillería. La muestra reúne obras de ocho artistas taiwaneses y un creador local, que ofrecen un recorrido sensorial y crítico por la historia y la identidad del territorio insular. La entrada es libre hasta el 14 de noviembre.

Entre los invitados a la inauguración destacaron Yi Ting Tsai y Rain Wu, quienes participaron en actividades inéditas que permitieron al público interactuar directamente con las creadoras. La inauguración incluyó una performance culinaria de Wu y un diálogo sobre el proceso creativo de Tsai, que reflexiona sobre el tiempo y el movimiento a través de su serie Somewhere in Time.

El artista murciano Dómix Garrido completa el programa con un homenaje diario al histórico performer taiwanés Tehching Hsieh, cuya acción culminará el último día de la exposición. Además, la muestra busca establecer un diálogo con la escena cultural local, vinculando las propuestas taiwanesas con la creación audiovisual de Murcia.

Las instalaciones exploran diferentes formatos digitales y analógicos, desde proyecciones multipantalla hasta experiencias inmersivas, abordando temas que van de la memoria política a la vida cotidiana y la existencia humana. ‘Ecos de Taiwán’ invita a los visitantes a sumergirse en una cultura que combina tradición, innovación y reflexión crítica.