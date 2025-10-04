Talento emergente en Mr. Witt y sesiones de swing en la Plaza del Icue

La llegada del mes de octubre marca la cercanía de la cuadragésimo cuarta edición del Cartagena Jazz Festival, que comenzará el día 29 y se extenderá hasta el 16 de noviembre con nombres de la talla de los de Gustavo Santaolalla, Paquito D’Rivera y Stacey Kent. Sin embargo, el Ayuntamiento de la ciudad portuaria –organizador de la cita– se había guardado un as en la manga, pues, aunque la programación principal fue completada a principios del pasado verano –los conciertos de El Batel, tanto del Auditorio como de la terraza–, todavía faltaban por conocer los artistas y bandas que protagonizarían las actuaciones gratuitas de la Plaza del Icue y el ciclo local de Mr. Witt Café.

Las actuaciones de Lucky Lips, Cash in the Hat y The Sentimental Gentlement serán gatuitas

Fue ayer, viernes, cuando el consistorio hizo públicos los últimos detalles del programa, que ya se puede consultar íntegro en www.jazz.cartagena.es. Comenzando por los de la Plaza del Icue, estos tendrán lugar los sábados de noviembre a las 12.30 horas y, como viene siendo habitual, tendrán como punto de encuentro el swing. Así, el día 1 abrirá este pequeño apartado del festival la banda Lucky Lips, formación compuesta por Leonor Vida, voz y percusión; Eduardo Lucas, guitarra y voces; Sergio ‘Joe’ Celdrán, contrabajo; Pedro Cánovas, saxo, y Gonzalo de la Rocha, bateria. El 8 de noviembre, a la misma hora, llegará el turno de Cash in the Hat, proyecto que arrancó 2023 como un dúo de piano y voz y que ha ido creciendo para, finalmente, presentarse como una banda completa, con guitarra, dobro, armónica y batería. Y, para finalizar, el día 15 de noviembre visitará la ciudad portuaria la formación madrileña The Sentimental Gentlemen, dedicada al swing de los años treinta y cuarenta, al estilo de los conjuntos de la época, como los de Benny Goodman, Count Basie y Duke Ellington, ente otros.

Por otro lado, desde el mismo 29 de octubre y hasta la finalización del festival, se ha programado cada miércoles en Mr. Witt Café una actuación enmarcada en el ciclo ‘Creadores’, la iniciativa impulsada por la asociación Por Amor Al Arte y la Concejalía de Cultura para dar espacio durante todo el año al talento emergente local y regional. Así, esta primera jornada estará protagonizada por Triceratops, que se subirán al escenario a las nueve y media de la noche, horario de comienzo que se mantendrá durante todo el programa. En esta ocasión, hablamos de un grupo creado por tres artistas cartageneros que exploran diferentes estilos y estéticas sonoras: desde la música tradicional del oeste de África hasta espacios más modernos y actuales. Cuentan con el sonido tradicional del balafón, instrumento de Burkina Faso, interpretado por Emilio Saura; la calidez del bajo eléctrico de Pablo Abellán, y las percusiones de Alejandro Solano.

El 5 de noviembre los asistentes disfrutarán de la fusión explosiva existente entre el bajista brasileño Choby Scheufler y la cantante española Leyre Perrino. Combinan la riqueza de la música brasileña con la pasión del flamenco y el jazz, reinventando así canciones icónicas de sus respectivos países con una sonoridad fresca y cautivadora. Por último, el 12 de noviembre el pianista Eugenio Fernández presenta una propuesta que trasciende etiquetas, ya que, dice, no se trata de una fusión premeditada, sino del resultado natural de un recorrido vital y musical con aprendizajes diversos. Así, su repertorio recorre varios estilos tradicionales del flamenco, bulerías, alegrías, tangos y rumbas, siempre teñidos de un sutil y elegante toque del jazz. El precio de la entrada, como para el resto de los conciertos de Mr. Witt, es de 5 euros.