Susana Colt: un icono por descubrir para el rock and roll

El legado que Susana Colt está tejiendo para el rock and roll será recordado y venerado si el universo permite a las generaciones venideras el privilegio de escucharla en esos microsurcos que, junto a su banda, Montana Stomp, ha labrado. Hay que estar muy cuerda y saber para quien se trabaja cuando alguien decide publicar dos trabajos en vinilo, como lo oyen. Para Susana, el vinilo es un ritual, el de insertar la aguja con paciencia, escuchar los temas por orden, leer las letras y admirar una portada.

Grabado como el anterior (Montana Stomp, 2023) en AudioFeeling Studios, la casa de Diego García sita en Zaragoza, The horse and the hill es el segundo trabajo de la banda y se presenta el próximo 7 de noviembre. En esta ocasión, cada disco es único, con su propia mezcla de colores, no hay dos iguales. Quizá como evocación a la contracultura, como contracultural puede resultar que la mujer más rock and roll con la que me he cruzado, capaz de desgarrarse como una leona sobre un escenario, mantenga una vida personal sin demasiadas oscilaciones, priorizando la salud mental, el autocuidado, el sueño, la alimentación y el deporte. Aunque siendo brutalmente honesta, para llegar a ese nirvana que la nueva miembro de mi banda alcanza, todo se resume en una conciencia tranquila y ganas de mejorar, siempre.

La niña que recitaba poesía en el colegio se enamoró del teatro, el latín y todo lo que no le hacía ser la más popular, pero de esa soledad forzosa surgió la compañía de The Beatles, The Faces, Alan Parsons, Vinegar Joe y Shakespeare. Dieciocho años después, su vida cambió de modo personal y profesional al conocer a Óscar Díez (guitarra) y fundar junto a Adrián Garcés (batería), Beto Foronda (bajo) y Josete Meléndez (teclados) la banda que sigue en pie después de casi una década, tocando blues, rock y sonidos americanos. Cinco personas necesarias, diferentes e imprescindibles que sostienen a golpe de cadera y sudor una casa de cinco esquinas. Una formación autogestionada, autoproducida, con cicatrices y marcas de guerra. Sin sello, sin oficina, y sin miedo. A veces no entiendo a qué está esperando el torbellino de corazón gélido que es la industria musical de este país.

Tal vez la fuerza, sensibilidad e inspiración que la Colt sostiene emana de su admiración por Etta James, por su manera de expresar honestidad y crudeza, pero también emana de las mujeres presentes en su día a día, personas que aún estando rotas, se quedan. Desde hoy, exijo que Susana Colt sea considerada un ícono del rock and roll por su autenticidad y la actitud sin complejos del género al que representa: «Soy mujer, pero cuando canto soy la canción, no tengo forma (y pierdo felizmente las mismas); solo soy el vehículo».