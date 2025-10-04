La Feria del Libro de Murcia: más ‘bonica’ y grande que nunca

Y este viernes se volvió a insistir en el concepto: la Feria del Libro de Murcia es «la librería más grande de toda España». Como durante su presentación oficial ante los medios hace unos días, esta vez, durante su inauguración en el Paseo Alfonso X El Sabio, fue la consejera de Cultura, Carmen Conesa, quien se refirió así a un evento que en muy pocos años –desde 2018– ha recuperado la entidad previa a su desaparición en 2009, tras veinticuatro ediciones.

O quizá más, porque la de la capital del Segura, conocida como la ‘Feria Bonica’, se ha convertido en una de las más importantes del país, y crece cada año. Las cifras de este 2025 hablan por si solas: cerca de 80 casetas dispuestas a lo largo del ‘Tontódromo’, más de cien actos programados hasta el día de la clausura –el domingo 12– y encuentros con más de mil autores, algunos de ellos de relevancia nacional e, incluso, internacional.

Protagonismo murciano con Antonio Garber, Manuel Moyano y Trifón Abad

Por supuesto, parte de la culpa de que esto sea así la tienen, por un lado, los miembros de la Asociación de Creadores y Artistas Palin, con Jesús Boluda del Toro a la cabeza –ellos son los organizadores del evento y su presidente, su director– y, por otro, los vecinos, que acogieron el proyecto desde su vuelta como algo propio. «Murcia es una ciudad culta, formada y educada, en la que sus habitantes disfrutan de la cultura y, además, la consumen», señaló al respecto el alcalde, José Ballesta, durante la presentación institucional del evento, que tuvo lugar a media mañana.

De hecho, el primer edil murciano insistió en el hecho de que «esta feria del libro está al nivel de cualquiera de las que se celebran» en nuestro país, y lo hizo en presencia de Jesús González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, que invitó a todos los presentes a «proteger y garantizar el acceso a los libros» con citas como esta. También asistieron al acto los concejales Diego Avilés, Belén López, Sofía López-Briones y Jesús Pacheco y otros representantes políticos tanto locales como regionales, así como el pregonero de esta edición, el catedrático y profesor emérito de la UMU Francisco Javier Díez de Revenga.

Producto de cercanía

Así, aprovechando el buen tiempo, quedó inaugurada la feria, por la que varias decenas de murcianos se dejaron caer durante las primeras horas de este viernes; eso sí, fue por la tarde cuando el paseo Alfonso X congregó a un mayor número de lectores, que curioseaban los diferentes expositores con los que allí cuentan librerías locales, regionales y nacionales; editoriales de filosofías diversas; grandes cadenas y almacenes y asociaciones enmarcadas en el ámbito del libro o no. Pero también hubo quienes se acercaron a la ‘Bonica’ con una ruta bien marcada, pues en la web www.ferialibromurcia.com se puede consultar desde hace un par de semana la programación completa de firmas y presentaciones.

Hoy es el turno de Carlos Augusto Casas, Rober Cagiao y José Antonio Molina

Por ejemplo, en esta primera jornada fueron protagonistas varios autores de la Región, como el joven Antonio Garber, que acudió con su elogiada U.N.I. –galardonada con el XVII Premio Tristana de Novela Fantástica– debajo del brazo. También fue el día de presentar en sociedad la última obra de Manuel Moyano, El mundo acabará en viernes, y lo mismo con Trifón Abad y La víctima perfecta y Fernando de la Cierva con 1835. Una crónica salvaje. Además, en el pabellón ‘Las Anas’ –instalado junto a las casetas– hubo tiempo para hablar de ‘La literatura africana y afrodescendiente en Murcia’, de la mano de Sarah Massou y Alejandra Salmerón, y, a última hora de la tarde, pasó por allí uno de los invitados principales de esta edición, Víctor del Árbol, que presentó El tiempo de las fieras.

Hoy el gran protagonista será el televisivo Carlos Augusto Casas, que a partir de las 20.00 horas presentará en este mismo espacio su último trabajo, la novela Amoniaco. Pero, antes, habrá actividades para todos los gustos: desde talleres, juegos y cuentacuentos durante la mañana hasta la realización de un podcast en vivo, en concreto, de Relatos de la mediación, cuyos responsables entrevistarán al reputado profesional Javier Wilhelm Wainsztein. Por otro lado, el Museo Arqueológico acogerá durante todo el día charlas y mesas redondas del programa ‘In Love con Murcia’ y, a las 18.00 horas, tendrá lugar un hermanamiento con el festival En Camiño, representado por el escritor Rober Cagiao. Y en cuanto a las firmas y presentaciones son prácticamente inabarcables, pero tiene especial interés la de La puerta de las maravillas, lo último de José Antonio Molina Gómez, decano de la Facultad de Letras: a las 19.00 horas en ‘Las Anas’.