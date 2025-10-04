El ceramista de Zaragoza José Carlos Izquierdo encuentra tierra en Cartagena

La originalidad de la cerámica escultórica del artista José Carlos Izquierdo Lahoz es protagonista desde ayer en la sala municipal Dora Catarineu de Cartagena. Y es que el creador presentó allí este viernes su muestra ¡Tierra a la vista!, que se podrá visitar con entrada libre hasta el 7 de diciembre y está formada por una amplia variedad de piezas con las que el artista busca sorprender al público: «Las personas que no hayan visto demasiada cerámica, van a ver cosas nuevas, todas piezas únicas», explicó el creador.

Las obras que exhibe estarían dividas en tres grandes grupos: «Unas son construcciones, que parecen piezas mecánicas; otras son frutos, y, por último, tenemos las más orgánicas, emparentadas con animales mitológicos o seres vivos», señaló Izquierdo, que se refirió a la cerámica como «una aventura»: «Tienes que trabajar con la plasticidad del barro para hacer una creación sólida, pero también hay que lidiar con el fuego. Muchas veces lo que vas buscando es esa tierra, por eso el título», añadió.

El artista de Zaragoza, residente en Caspe, aseguró además que le sorprendió la historia de Cartagena en esta disciplina artística: «Vi que, en el siglo XIX, Cartagena tenía dos fábricas de loza y pensé que tenía que venir, pues seguro que hay personas que entienden de cerámica», subrayó el creador.

La muestra será visitable de martes a viernes en horario de mañana (de 10.00 a 13.30 horas) y tarde (de 17.00 a 19.30 horas). También en la matinal de los sábados y domingo, incluso durante media hora más: hasta las 14.00 horas. Más información en www.cultura.cartagena.es.