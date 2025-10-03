Susana Nunes: «La risa es el mayor vehículo de identificación y empatía»

La figura de Julio César se reinterpreta mañana sobre el escenario del Teatro Romea por la Companhia do Chapitô (Portugal). Los actores –Jorge Cruz, Pedro Diogo y Susana Nunes– relatarán la biografía del general romano utilizando la reconstrucción histórica, el documental y la parodia. Hablamos con esta última para conocer un poco mejor las motivaciones de este proyecto.

¿Por qué eligieron en concreto a la figura histórica de Julio César para ser el centro de esta obra?

Julio César es una figura importante de nuestra cultura, protagonista de una época que sigue determinando la organización de nuestras instituciones. La historia de su vida, el hecho de que fuera un hombre extraordinario que se convirtió en dictador y, en particular, el momento de su asesinato, marcan la cultura popular. Por esta razón y por muchas más, decidimos crear una pieza teatral original inspirada en su biografía, como hemos hecho con otros notables de la historia como Napoleón Bonaparte.

Buscan que el público decida entre si Julio César era un tirano que merecía morir o un héroe que murió por conspiradores. ¿Cuál es su opinión sobre ello?

No queremos juzgar ni señalar lo que está bien o mal. Queremos contar una buena historia y dejar espacio para que el público reflexione y piense lo que quiera. Sabemos que no es una figura consensuada y aprovechamos este aspecto en nuestra adaptación. Pero lo que queremos esencialmente es que el público se divierta.

Para que el público conozca más a fondo a otras figuras históricas, ¿consideran que la desmitificación teatral es una buena vía?

Desmitificar la figura no es sólo un camino hacia la comprensión, es más bien una forma de cuestionar los lugares comunes y las ideas preconcebidas. Estas figuras ocupan un lugar en nuestro imaginario, a veces demasiado aséptico y acrítico. Llevarlas a un terreno cotidiano y banal, explorar sus rasgos humanos y patéticos, nos permite cambiar completamente el punto de vista.

Ya se ha dicho mucho sobre Julio César, ¿qué puede encontrar nuevo el público en el espectáculo de Chapitô?

Nuestro lenguaje es el del teatro físico y el humor. Buscamos el lado más absurdo de la narrativa, los rasgos más risibles y banales de cada personaje para acercarlo todo a una vida cotidiana que permita al espectador identificarse con el universo propuesto. La risa es el mayor vehículo de identificación y empatía. A partir de ahí creamos un espacio de juego y libertad en el que el espectador también participa activamente a través de su imaginación.