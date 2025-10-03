Estos son los conciertos del fin de semana en las salas de Murcia

Ruiseñora (Elia Maqueda y Atilio González) es uno de los grupos pioneros en reivindicar la música de raíz desde una mirada contemporánea, incluso futurista, de la Extremadura natal de Elia, su cantante y líder, con canciones que recuperan elementos del dialecto castúo, pero también de la copla, el folclore y la cultura popular, todo mezclado en una música electrónica cósmica y psicodélica de pegada innegable, realmente fascinante, porque rompe con los clichés de la música popular, y acerca dos estilos inicialmente opuestos que convergen en la lisergia y la psicodelia. De hecho empezaron llamándose Psicodelia Popular: la cosa empezó más cerca del synth-pop sinfónico, pero ha ido evolucionando hacia una electrónica más incisiva. Lo de la copla vino más por las reminiscencias de la forma de cantar, por la actitud, y porque el primer disco quizá podía tener un aire más coplero, pero conceptualmente queda como renovación y reivindicación de la canción española.

Ruiseñora se mueven en un espacio de confluencia que mezcla saetas, psicodelia, copla, electrónica, refranero popular y sonidos progresivos. Atilio González, compositor y productor, articula un sonido que invita a pensar en electrónica tradicionalista, y Elia Maqueda escribe y canta las letras que teletransportan a la copla tradicional de principios del siglo XX, pero con una mirada atemporal y empoderada. Con dos álbumes —Siglo XX (Autoeditado, 2016) y Relente (Raso, 2019)— y varios singles —La cuesta, Puñales que te doy, Villancicu (La majá extremeña), todos en Raso, 2020—, siguen preparando canciones nuevas y colaboraciones con artistas afines. Su música habla de heridas, raíces, patios extremeños, enigmas ocultos en doblaos y de lo difícil que es ponerse de pie después de que la vida te ponga la zancadilla.

Viernes 3 de octubre. Itaca. 20.30 horas. 10.00 euros.

El Duende Callejero despierta los sentidos

El Duende Callejero / L.O.

En su nueva gira Vamos a quemar el mundo, los cordobeses El Duende Callejero -cuatro amigos originales de El Carpio, un pueblo de apenas 4.000 habitantes donde todos los vecinos se conocen- siguen presentando Viento del sur, un segundo álbum que los ha consagrado como punta de lanza del nuevo flamenco. Desde que saltaron a la fama en Factor X (2018), son uno de los grupos más escuchados y seguidos en su género, acumulando muchos millones de escuchas. Su primer álbum, Nuestra manera de hablar (2020,) arrasó con hits como Barre las penas o Entre tu y yo.

Su música mezcla estilos con base en el flamenco y tintes de pop y rock, un mestizaje con espíritu positivo y vitalista que transmite alegría, esperanza y una manera diferente de ver la vida, necesaria en estos convulsos tiempos. Su directo está cargado de energía y buen rollo. Cuando comenzaron, tenían como referentes a Los Delincuentes o Juanito Makandé, pero luego también se fijaron en Alejandro Sanz o Manuel Carrasco. Su fusión de ritmos despierta los sentidos.

Viernes 3 de octubre. Garaje Beat Club, Murcia. 21.00 horas. 20.00 euros

Kirk MacDonald Quartet, el buen jazz de siempre

El saxofonista (tenor y alto) canadiense Kirk MacDonald, uno de los más reputados y reconocidos de la escena del jazz internacional, visita Jazzazza Jazz Club en formación de cuarteto. Jazz de primer nivel para el arranque de esta temporada. Traerá su poderoso sonido y fraseo impecable acompañado por infalibles y destacados músicos: el gran pianista italiano Fabio Miano, Andrés Lizón al contrabajo, y, a la batería, el maestro Esteve Pi.

Kirk MacDonald (Nueva Escocia, Canadá, 1959) comenzó a tocar el saxo a los 10 años. En el instituto se graduó con un programa de estudios que incluía saxofón, clarinete, flauta, teoría musical y composición. Después se trasladó al Humbert College de Toronto, donde recibió clases privadas de saxo de Don Palmer, Pat LaBarbera Lee Konitz y George Coleman, y de composición de Garry Dial.

Multipremiado, con más de 30 años de trayectoria profesional, MacDonald supera el medio centenar de grabaciones como líder o sesionista (incluidas apariciones con insignes jazzmen como Phil Woods, Eddie Henderson o Kenny Wheeler), y toca con las más relevantes figuras internacionales del jazz (Dave Young, Eddie Henderson, Tom Harrell, Kurt Elling, Jack DeJohnette, Pat LaBarbera, Chris Potter, Maria Schneider, Danilo Pérez, Rosemary Clooney...). En sus comienzos se incorporó a la banda liderada por el batería Claude Ranger y el bajista Dave Young, y ha mantenido larga asociación con el guitarrista Lorne Lofsky y el trompetista Sam Noto.

El álbum de Kirk MacDonald The Atlantic Sessions ganó en 1999 el Juno como mejor álbum de jazz y el Jazz Report. New Beginnings (2001) fue nominado a los Juno y a los Canadian Indie Award. En 2013 publicó Symmetry junto al trompetista Tom Harrell, el pianista Harold Mabern, Neil Swainson al contrabajo y el batería Dennis Mackrel. Vista Obscura (2014), contó con el pianista americano Harold Mabern, su fiel contrabajista Neil Swainson, el batería André White y el saxofonista LaBarbera, ganando un Juno en 2015. El buen jazz de siempre.

Viernes 3 de octubre. Jazzazza, Algezares. 21.00 horas. 16.00 horas.

El juglar metal de Saurom

Saurom. / L. O.

Tras cumplir 29 años de historia y celebrarlo publicando dos álbumes (Mester de Juglaría y El Pájaro Fantasma), la banda de rock-folk isleña Saurom, con su característica mezcla de folk celta, power metal y teatro musical, presenta El Principito (2025), su nuevo disco conceptual, basado en el famoso libro de Antoine de Saint-Exupéry. Han recorrido España y América, desde el Movistar Arena de Madrid hasta la Arena Ciudad de México, con llenos absolutos y shows impresionantes.

Las letras de Saurom están basadas en leyendas, poemas, romances y cuentos tradicionales. Ya recurrieron antes a clásicos de la literatura como El Señor de los Anillos, El Lazarillo de Tormes… De nuevo el juglar metal invade la sala Mamba.

Sábado 4 de octubre. Sala Mamba, Murcia. 20.00 horas. 27 euros anticipada / 32 euros taquilla

Colectivo Panamera trae su inconfundible fusión de cumbia, calypso, rumba y rock

De un zaragozano y un madrileño (Pepe Curioni y Nacho Taboada) salió Colectivo Panamera, una agrupación que combina rock y otros ritmos del otro lado del Atlántico, explosiva mezcla que han llevado a los principales festivales y escenarios de España y Latinoamérica. Su directo es una celebración donde el público se convierte en parte del espectáculo, cada canción invita al baile y cada acorde resuena con la energía de quienes saben que la música es un espacio de libertad; agitan la escena musical a base de ritmo y frescura, con una propuesta mestiza y absolutamente electrizante.

Presentarán El Recreo, su tercer álbum, que viaja a la infancia, al patio del cole, donde esta vez juegan en Promesas con Pablo Lesuit , y en Nuevas Melodías con el cordobés Mario Díaz y Vicky Gastelo componiendo. Una fiesta con la inconfundible fusión de cumbia, calypso, rumba, carnavalito y rock, dando la vuelta al mundo en una nube de ritmos y poesía que hacen que la banda trascienda fronteras, edades y sexos. Hacen esbozar una sonrisa al escuchar su música, consiguen contagiar las ganas de bailar, pasarlo bien y emocionarse.

Sábado 4 de octubre. Garaje Beat Club, Murcia. 21.30 horas. 26 euros.

Mercedes Ferrer, 40 años sobre los escenarios

La cantante, compositora y letrista Mercedes Ferrer ha estado en activo en la escena musical desde 1983. Nacida en Madrid, su interés por la música comienza durante los primeros años 80, mientras realiza estudios de literatura contemporánea y francés en La Sorbonne de París. Allí comienza a actuar y grabar con algunas bandas francesas de la nueva ola parisina, como Zero Divide o los chilenos Corazón Rebelde, hasta llegar a crear su primer grupo: Spanish Harlem.

De vuelta a Madrid en 1984 y en el inmejorable marco de la movida madrileña, monta junto al baterista Carlos Torero el grupo La Llave y ganan el VIII Trofeo Rock Villa de Madrid en 1985. Influida por The Doors, Bob Dylan o David Bowie, formó parte de grupos con bastante repercusión entre la crítica especializada. Su carrera en solitario comienza en 1986 con la publicación de su primer álbum: Entre mi sombra y yo. Desde entonces no ha parado de componer grandes canciones y publicar discos; ha afianzado un sello indiscutible en el mercado español y latinoamericano. Canciones como El árbol de la magia, Tengo todas las calles, El golpeador, Intermedio, Adiós, Eres un imán o Fantasía han cruzado océanos y llegado a los oídos de un gran público amante del rock en nuestro idioma. Leyenda consolidada de la música para varias generaciones, no entiende de marcas ni de estilos. Ha trabajado con Nacho Cano, La Unión, Pedro Guerra, Mikel Erentxum, Bunbury, Aurora Beltrán..., una muestra significativa de la versatilidad y buenas alianzas que ha sido capaz de construir.

Mercedes Ferrer está de gira para celebrar sus más de 40 años en los escenarios. Una cifra que, con los tiempos que corren, puede considerarse un logro al alcance de muy pocos. Los conciertos también servirán para presentar sus nuevas canciones, a punto de estar disponibles en todas las plataformas digitales, que demuestran su incansable trabajo y dedicación toda una vida, luchando por la excelencia. Además de visitar las principales salas de conciertos y festivales de España, también actuará en Argentina, Chile y México.

Viernes 3 de octubre. REVOLVER. 22.00 horas. 8 euros

.