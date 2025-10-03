Raphael aplaza su concierto en Murcia debido a una bronquitis

Raphael ha aplazado el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia y que se celebrará el 26 de mayo de 2026.

El propio artista lo ha comunicado a través de su cuenta de Instagram este jueves en la que ha explicado que "por prescripción médica, debido a una bronquitis" debe cancelar el concierto que se iba a celebrar dentro del marco del Festival Murcia On.

"Volveré con más fuerza que nunca" añade en la publicación, en la que lamenta "profundamente" las molestias que el aplazamiento pueda causar y agradece las muestras de cariño.