Concierto
Raphael aplaza su concierto en Murcia debido a una bronquitis
El propio artista ha explicado que "por prescripción médica" debe cancelar el espectáculo, que se celebrará el año que viene
E.P.
Raphael ha aplazado el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia y que se celebrará el 26 de mayo de 2026.
El propio artista lo ha comunicado a través de su cuenta de Instagram este jueves en la que ha explicado que "por prescripción médica, debido a una bronquitis" debe cancelar el concierto que se iba a celebrar dentro del marco del Festival Murcia On.
"Volveré con más fuerza que nunca" añade en la publicación, en la que lamenta "profundamente" las molestias que el aplazamiento pueda causar y agradece las muestras de cariño.
