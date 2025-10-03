Paloma Sánchez Garnica y Juan Manuel de Prada visitarán Moratalla

De la mano de la periodista y escritora manchega Ana Iris Simón arranca esta tarde la novena edición de las jornadas literarias ‘La Esencia de las Palabras’, con las que el Ayuntamiento de Moratalla pretende «revitalizar el municipio y fortalecer el tejido social y cultural». Y es que durante este mes tendrán lugar en la localidad diversos encuentros con «autores de gran prestigio» como la citada o el murciano Jerónimo Tristante, que acaba de publicar recientemente la novela 1973; el televisivo comunicador Rubén Amón; el yeclano Claudio Cerdán, y, para finalizar el programa, dos de los grandes bestsellers del momento: Paloma Sánchez Garnica, ganadora el año pasado del Premio Planeta, y Juan Manuel de Prada, actualmente inmerso en su proyecto Mil ojos esconde una noche.

En concreto, Simón presentará a partir de las 20.00 horas de esta tarde en el salón de actos del Ayuntamiento su libro Feria, que escribió tras regresar a su pueblo desde Madrid, donde estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual. Se trata de un conjunto de anécdotas y reflexiones íntimas articuladas en torno a las experiencias personales de la autora; motivo por el cual la novela capta muy bien el malestar de esa juventud sin futuro que es incapaz de estabilizarse y que, en ocasiones, sienten que volver al origen es su única opción, lo que en realidad puede ser tan solo una forma de desplazar el problema.

Por su parte, Tristante, autor de novelas de misterio y aventuras cuya serie sobre Víctor Ros fue adaptada para televisión, no centrará su encuentro en 1973, sino que ha preparado para la ocasión una conferencia que bautizado como ‘De lector a escritor’ y que supone un repaso a su carrera literaria desde los inicios. El espacio será el mismo que el de la primera jornada, igual que el horario, mientras que el día elegido es el 10 de octubre.

El siguiente en hacer acto de presencia será Amón, colaborador habitual de medios como Onda Cero, Antena 2 y El País. Su visita está prevista para el día 17, también en el Consistorio municipal y a partir de las 20.00 horas, y su intención es presentar Tenemos que hablar, un libro en el que reivindica «el valor de la buena conversación», dice. Y en cuanto a Claudio Cerdán, autor de cómic y novelista negro –género del que es reconocido renovador–, este hablará sobre su última gran historia, El hombre sin rostro, en la que las montañas de Moratalla están muy presentes. Lo hará el día 24 en las mismas coordenadas que sus compañeros, pero antes, por la mañana, impartirá un taller de literatura para estudiantes de 3º y 4º de la ESO.

Por último, Sánchez Garnica será la protagonista del Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra al día siguiente, el 25 de octubre. Presentará su último trabajo, Victoria, igual que Juan Manuel de Prada, también Premio Planeta -y ganador del Primavera y del Premio Nacional de Narrativa-, que visitará Moratalla el día 31 con la segunda parte de Mil ojos esconde una noche, titulada Cárcel de tinieblas, debajo del brazo. La asistencia a ambos encuentros, igual que al resto del programa, es gratuita.