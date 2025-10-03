Manuel Turizo, un camino propio que le lleva hoy hasta la Plaza de Toros de Murcia

Manuel Turizo, la sensación musical colombiana (aunque reside en Estados Unidos) abre hoy su gira europea en Murcia -dentro de la Bienvenida Universitaria-. Su trayectoria ha tenido un impacto significativo en los últimos dos años, consolidando su posición como figura clave en la escena musical latina y más allá. Su exitoso sencillo La Bachata se convirtió en la canción solista latina más reproducida en la historia de Spotify, logrando la certificación Platino en EE. UU. y 26 veces Platino Latino, y manteniéndose en las listas de éxitos mundiales. Sus colaboraciones con artistas como Shakira, Grupo Frontera y Marshmello encabezan constantemente las listas de éxitos latinos de Billboard en Estados Unidos.

Turizo irrumpió en 2016 con su inconfundible voz grave y su fusión de reguetón, pop y ritmos urbanos. Con solo 17 años, Una Lady como tú, con más de mil millones de visualizaciones en YouTube, le lanzó al estrellato mundial. Su música contiene influencias del pop, trap y el vallenato, y su trayectoria, hits como La Bachata, El Merengue o Vagabundo, Culpables (junto a Karol G) y Esperándote. Su carrera también incluye colaboraciones con artistas de renombre como Maluma, Ozuna y Myke Towers.

Es el artista latino que más ha crecido en los últimos años. Con millones de oyentes mensuales, éxitos globales y una propuesta artística en plena evolución. Su cuarto álbum de estudio, 201 (2024), muestra su evolución, con una mezcla de ritmos latinos y urbanos que desafía los géneros. Ha cosechado prestigiosos premios, incluyendo tres Billboard Latinos 2023 por La Bachata y El Merengue con Marshmello, además de ganar los Latin American Music Awards. Recientemente ha sido homenajeado en el Power of Young Hollywood 2024 de la revista Variety y en la lista 30 Under 30 de Forbes, además de ser nombrado Músico del Año de GQ México y Latinoamérica. Su influencia también se extiende al mundo de la moda: ha sido incluido en la lista 25 Ones to Watch de InStyle.

El cantante y compositor colombiano presentó su nuevo sencillo promocional, Mírame ahora (Salud Mi Reina), una melodía urbana que se adentra en la frescura de los ritmos afro beat, combinando energía y sensualidad. En medio de este lanzamiento, Manuel Turizo continúa recorriendo el mundo con el aclamado 201 Tour, que fusiona música, cine, teatro y arte visual, y tendrá su próxima parada en España, comenzando en Murcia ( recientemente colaboró con el murciano Soge Culebra (El Corrido).

Manuel Turizo ha trazado un camino propio dentro del pop urbano latino, entre bachatas nostálgicas y reggaetones románticos. Es una estrella a nivel global en la música latina. Sus canciones acumulan escandalosas cifras de reproducción, le siguen 14 millones de personas en las redes y ha pasado de ser fanático de Shakira a formar parte del nuevo disco de la colombiana en la bachata Copa Vacía. Con solo 24 años, Manuel Turizo saborea "sin expectativas" las mieles de un éxito que llegó inesperadamente.

Viernes 3 de octubre. Plaza de Toros (Murcia). 21.30 horas. Desde 35 €

