Maestro Espada despiden el Festival Murmullo en Ricote
También actuarán Karmento y el dúo Tomás García y Paco Frutos
El festival slow Murmullo, que ha venido celebrándose durante cuatro fines de semana consecutivos, finaliza tras 12 conciertos y un amplio abanico de experiencias. El broche final llegará en Ricote (4 y 5 de octubre), con tres propuestas murcianas y manchegas que exploran nuevas formas de entender la música tradicional. Maestro Espada, dúo formado por los hermanos Hernández, renovará el folklore desde la electrónica; Karmento, artista revelación del neofolk nacional, desplegará su universo emocional y narrativo inspirado en la identidad serrana; y el dúo Tomás García y Paco Frutos viajará por las coplas tradicionales del Valle de Ricote, con guiños al poeta Vicente Medina.
Los hermanos Alejandro (Alec Juárez, Vespertine) y Víctor Hernández (Rey Lobo) son Maestro Espada. El dúo (reforzado ahora para el directo con la presencia de Raúl Frutos-Crudo Pimento) recibió este verano el Premio Paco Martin de La Mar de Músicas, galardón decidido por un jurado profesional para premiar a un artista o grupo joven que esté destacando en las músicas globales.
Maestro Espada han encontrado un espacio estimulante y propio que te transporta en cohete por los carriles de la huerta, y han grabado un disco epónimo fascinador, inspirado por la música tradicional murciana, pero de forma muy libre, donde los sintetizadores analógicos se fusionan con castañetas y laúdes, y la electrónica se codea con el folklore. La síntesis es una música de ensueño, libre, palpitando con lo cotidiano, con la tradición.
Sabado 4 de octubre. Ricote. 21.30 horas
.
