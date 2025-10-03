Leiva, un 'gigante' del rock en el Espacio Norte de Murcia

Leiva llega este sábado con su Tour Gigante 2025 -un total de 30 conciertos en España, a los que sumará shows en Latinoamérica entre 2025 y 2026- para ofrecer el que será su concierto más grande en Murcia hasta la fecha. Regresa a los escenarios tras anunciar en diciembre de 2023 que se despedía de la carretera “por un tiempito”, después de casi dos años de gira con un espectáculo audiovisual que reunió a más de medio millón de personas y que fue reconocido como Mejor Gira en la primera edición de los Premios de la Academia de la Música de España.

Ahora, con Gigante, su nuevo disco (el sexto de estudio), Leiva vuelve a protagonizar una de las giras más esperadas del panorama nacional. La gestación de Gigante transcurrió en estudios de Madrid, Ciudad de México y Texas, en sesiones producidas por Carlos Raya, Adán Jodorowsky o el propio Leiva, y mezcladas por Raya o Gerardo 'Jerry' Ordoñez. La masterización corrió a cargo de Ted Jensen en Sterling Sound (Nashville). Como es habitual, Leiva se encargó de tocar la mayor parte de los instrumentos: guitarras —acústica y eléctrica—, bajo, batería y percusiones, completando el cuadro sonoro con músicos de su confianza, como Carlos Raya (pedal steel y guitarras —eléctrica, acústica y barítono—) y su compañero de directos, Cesar Pop (piano, Hammond, mellotron, sintetizadores, Wurlitzer), a quienes ocasionalmente se sumaron miembros de la Leiband (alguna batería de Niño Bruno, coros de Esmeralda Escalante, de Ainda, y guitarra eléctrica y coros de su hermano Juancho, de Sidecars).

Aunque la única colaboración estelar del disco es la voz de Robe, y el propio Leiva lleva el peso de las secciones rítmica y melódica, Gigante cuenta en los arreglos con aportaciones puntuales de Ovidi Tormo y Natxo Tamarit (Los Zigarros), Adán Jodorowsky, Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia), Bernardo Rodríguez (Bunbury), Aurora García (Aurora & The Betrayers), Julien Boyé (Nouvelle Vague) o la actriz y cantante Chiara Parravicini. También participan un coro infantil y un cuarteto de cuerdas.

Gigante es un autorretrato a base de canciones cautivadoras. Muestra la lucidez de una sensibilidad compositiva que transporta a un universo evocador y arrollador: el testimonio definitivo de Leiva -José Miguel Conejo Torres (Madrid, 1980)-, que cumple 45 años en su momento más creativo y confesional. "Puedes tenerlo todo menos lo más importante", reflexiona en Ácido. Saboreó el éxito junto a Rubén Pozo con Pereza, la banda de rock formada en 1999. Después de seis discos, se separaron en 2011. Leiva inició una no menos exitosa carrera en solitario; lleva publicados seis discos de estudio y un directo (''Madrid Nuclear”).

Sábado 4 de octubre. Espacio Norte, Murcia. 21.00 horas. 42 € (+ gastos)

El misterio ha recorrido la figura de Leiva durante sus 25 años de carrera, primero en Pereza y después en solitario. Sin embargo, esa resistencia a la exposición personal llega a su fin con “Hasta que me quede sin voz”, un documental compacto y bien estructurado que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián.La obra retrata la fragilidad de una persona que depende de su voz con una cuerda vocal tocada. Sus directos siguen siendo recitales de rock intensos, con una súper banda que garantiza un par de horas de disfrute pleno. Leiva tiene muy claro el concepto musical que quiere transmitir y, como un director de orquesta, sabe darle a los músicos las señales concretas para lograrlo.

El encargado de abrir la noche será Sarria: una oportunidad para descubrir a este malagueño, con uno de los proyectos más personales y prometedores del nuevo rock en español. Con una trayectoria marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda sensibilidad musical, Nacho Sarria dio sus primeros pasos en la escena internacional a los 20 años, girando por el mundo como guitarrista rítmico y corista de Los Labios, banda sevillana en la que sustituyó a Álvaro Suite (guitarrista de Bunbury).

