Los Jaime: «‘Pequeño Cowboy’ es un viaje íntimo y nostálgico y tiene una sensibilidad poética y cercana»

Después de unos cuantos años en solitario como J Arrín, Los Jaime es el nuevo proyecto de Jaime Arriaga, que fue productor de Yana Zafiro. Pop y garaje enraizado en Murcia con influencias que abarcan desde los Strokes y la Velvet Underground hasta referentes del panorama nacional como Vetusta Morla, Ilegales o Leiva. Algunos de los proyectos que el músico murciano ha capitaneado desde 2008 son Mamanollora, Laymah, Bandera Roja, J_Arrín o Jaime Arriaga. Su nuevo proyecto llega tras años de trabajo y maduración.

Los Jaime son Javier García, Adrián Moreno, Samuel Vidal y Jaime Arriaga (Adrián y Samu pasaron por Banda Jakichu y Jamones con Tacones; también tocaron con Rozalén). Su debut oficial como banda completa tuvo lugar en 2023, durante un concierto solidario para el festival Larmitarock. Junto con algunos miembros de la formación actual, Jaime Arriaga ha ambientado musicalmente el documental Presentes de Abel Guillén y Javi Cerezuela. En agosto publicaron su primer single, anticipando un primer EP, Pequeño cowboy, su disco más inmediato y vital, que fusiona energía eléctrica y una masticable melodía, y explora pasados abandonados y futuros condenados en su característico estilo de fuego rápido. Esta semana lanzaban el segundo single, Cuentos, que no renuncia al dinamismo y la experimentación en la búsqueda del poder hardcore. El viernes presentarán, de la mano de La Semilla Mgmt y acompañados por el grupo alicantino Gluu!, un repertorio que por primera vez sonará en La Yesería.

¿Cómo surgió el grupo y el nombre de Los Jaime? Para aquellos que aún no os conocen, ¿quiénes integran actualmente el grupo y cómo empezasteis a hacer música juntos? El nombre de Los Jaime te concede un especial protagonismo.

Todo empezó porque, cuando quedábamos para ensayar en el local, teníamos dos grupos. Para ensayar las canciones que canta Fernando decíamos «hoy quedamos los Fernandos», y cuando quedábamos los demás, pues decíamos «los Jaime». Al final se quedó así: Los Jaime para Los Jaime y Escuela Infantil Ilusión para Los Fernandos. Nos conocemos desde hace más de 15 años. Adri y Samu han tocado juntos en la banda Jakichu y también en Jamones con Tacones o Rozalén cuando estaba empezando. La banda está integrada por Samu, Adri, Javi y Jaime.

Mamanollora, Laymah, Bandera Roja, J_Arrín o Jaime Arriaga son algunos de los proyectos musicales que has capitaneado desde 2008, incluso has tocado en UK. ¿Qué diferencia a Los Jaime?

En realidad, todos esos proyectos han compartido integrantes y cada uno ha sido una etapa distinta, reflejo de lo que estábamos viviendo en ese momento. Siempre hemos tenido la necesidad de probar lenguajes distintos, y por eso también las influencias cambiaban: Mamanollora estaba muy ligada a la fusión y el mestizaje, mientras que Bandera Roja se movía más en la electrónica. Con Los Jaime lo que pasó es que queríamos volver a lo esencial, a juntarnos en un local y hacer canciones sin tantas vueltas. Esa energía más directa, con referencias del garage y del indie, es lo que marca la diferencia respecto a lo que habíamos hecho antes.

Acompañado esta vez por Javier García, Adrián Moreno y Samuel Vidal, tocará las canciones que han compuesto para su primer EP, Pequeño cowboy, que ya tiene dos ‘singles’

Jaime, produjiste las primeras canciones de la artista ucraniana Yana Zafiro. ¿Cómo surgió esa colaboración? ¿No fue posible que prosperara ?¿Quedaste satisfecho?

Las produjimos juntos Javi, Adri y yo. Con Yana empezamos a trabajar y todo fue muy rápido: de repente ya estábamos haciendo conciertos y trabajando duro para sacar un disco. Al final no llegó a materializarse porque Yana quería explorar algo diferente. No puedo decir que quedé completamente satisfecho con cómo terminó todo ni con la forma en la que se valoró nuestro trabajo y se comunicaron con nosotros.

También has ambientado musicalmente el documental Presentes de Abel Guillén y Javi Cerezuela. ¿Has podido repetir esa experiencia o fue algo puntual? ¿Qué otras influencias (visuales, artísticas, etc.) os ayudan a conceptualizar vuestra música?

Para Presentes volvimos a trabajar con el mismo equipo: Samuel, Javi y yo. Lo más parecido que hemos hecho después ha sido la creación de la canción original de Tatuajeros, compuesta por mí, producida por Samu, con arreglos de Álvaro Gandul al piano y la colaboración de otros músicos sevillanos, y cantada por mi colega Cascos junto a muchas otras participaciones. También colaboramos en la creación de un documental sobre el soterramiento de las vías.

¿Qué queríais transmitir con el título de vuestro disco Pequeño cowboy?

Pequeño cowboy refleja bien la esencia del EP. La canción ha ido mutando con el tiempo: al principio era casi como si alguien se llamara a sí mismo ‘Pequeño cowboy’, una especie de personaje que recorría su propia historia. Con el tiempo, la letra fue tomando forma más poética y nostálgica, hablando de perderse en el tiempo, de estar solo con alguien especial, de aventuras y recuerdos.

¿Los temas nacen puramente de hacer jams?

Algunos sí y otros no. Muchas veces de improvisaciones sacamos cosas que molan y nos guardamos esas ideas. Yo estoy como un tonto siempre grabando cualquier cosa que se me ocurre en la grabadora del móvil a cualquier hora del día. Como banda llevamos 2 años con este viaje, aunque podría decir que llevamos desde 2020 dándole forma en el estudio.

¿Cómo ha sido ese viaje interno durante el proceso creativo?

A veces es precioso y otras veces es frustrante y no mola tanto. Por lo general, fluimos bastante cuando estamos inspirados, y es la mayoría de las veces.

«Sabemos que en el futuro de alguna manera introduciremos la electrónica, porque nos mola mucho»

¿De qué va este disco? ¿A qué suenan Los Jaime? ¿Qué temáticas tratáis en vuestras letras?

El EP del Pequeño cowboy es un viaje íntimo y nostálgico y tiene una sensibilidad poética y cercana. Hablamos de la amistad, el amor, la nostalgia de los veranos pasados y la búsqueda de libertad y conexión con los demás. La canción que da título al disco refleja ese espíritu de aventura y melancolía. Somos habla de las relaciones humanas y de las emociones contradictorias que nos acompañan. Septiembre profundiza en la nostalgia y en la reflexión sobre las relaciones y los recuerdos, mostrando la importancia de los pequeños momentos y de estar presente para quienes queremos. Cuentos la escribimos el año pasado; aunque está dirigida a alguien en concreto, más que contar una historia busca transmitir esa sensación de nostalgia, ese sentimiento de echar de menos que se queda dando vueltas incluso después de que el verano termina.

¿Qué artistas o géneros han influido más en el sonido característico de Los Jaime? ¿Hay alguna referencia no musical (literatura, cine, arte) que consideréis fundamental?

Los cuatro hemos escuchado y experimentado con un montón de géneros diferentes; eso ha dejado su poso y se nota en muchas de las canciones o ideas que llevamos al ensayo. Puede que no en este EP, pero sí en lo que está por venir. En cuanto a otras referencias no musicales, no es algo que hayamos hablado concretamente.

¿Qué expectativas teníais con el disco al empezar a hacerlo? ¿Qué tipo de objetivos tenéis ahora para la banda?

Nuestras expectativas era hacer algo con lo que sentirnos satisfechos y hacerlo todo por nosotros mismos. Los objetivos son tocar en todos los sitios posibles.

¿Cómo fue el proceso de creación de Somos? ¿Se concibió como una especie de himno o carta de presentación? ¿Qué historia o significado personal encierra ?

Somos es de las canciones más antiguas que tenemos. Empezamos a producirla Samu y yo hace 4 años; tenemos hasta un videoclip no oficial que algún día tendremos que publicar con un sonido totalmente distinto. Fue la primera canción que sacamos por casualidad. El EP y las canciones surgieron de manera bastante espontánea. Una tarde nos visitaron nuestros amigos de Obscura, que son productora audiovisual, y de esa sesión grabamos un vídeo en directo de Pequeño cowboy que luego compartimos. A raíz de eso se nos ocurrió juntar varios de esos temas, que fueron los que grabamos ese día para vídeo, y decidimos hacer un EP completo con ellos. Somos habla de promesas, cobardías, valentías y la sensación de que siempre falta algo. Queríamos transmitir vulnerabilidad como fuerza, con imágenes que combinan lo cotidiano con lo poético.

¿Qué podéis adelantar sobre los próximos proyectos, sencillos o un posible nuevo álbum? ¿Hay algún género o artista con el que os gustaría experimentar en el futuro?

Ahora nos vamos a centrar en tocar en todos los sitios posibles. Nos encantaría grabar un disco en un buen estudio, pero creo que para eso tenemos que hacer aún un poco más de recorrido. En cuanto a colaboraciones, no hemos pensado en ello. En cuanto a géneros, sabemos que en el futuro de alguna manera introduciremos la electrónica, porque nos mola mucho.