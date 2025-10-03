JUICIO
Diddy, condenado a cuatro años y dos meses por dos cargos relacionados con la prostitución
El rapero, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual
EFE
El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue este viernes sentenciado en Nueva York a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.
Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nadie quiere limpiar el parking de Abenarabi en Murcia
- Estos son los festivos de octubre en la Región de Murcia
- Fallece Francisco Briones, director de RTVE en Murcia
- Muere una mujer de 56 años al caer su coche desde el viaducto de la A-7 en Javalí Nuevo
- Oferta de empleo del Ayuntamiento de Murcia propuesta para 2026
- A tiros en una discoteca de Alcantarilla de madrugada: los sospechosos huyen en dos coches
- Estos son los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: tradiciones huertanas, música electrónica, libros, artesanía y mucho más