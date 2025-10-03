Agenda teatral de este fin de semana en la Región

La Región cuenta con una amplia oferta teatral este fin de semana. Aquí te dejamos algunas de las obras que se representarán:

El Algar celebra el Festival Utópolis este fin de semana / L.O.

El Algar vuelve a las artes imaginarias con el festival Utópolis

El Algar vuelve a ser foco de las artes vivas con la nueva edición del Festival Utópolis, que arranca este viernes y abarcará sus calles, plazas y escenario durante todo el fin de semana. Durante estos tres días (hoy, mañana y el domingo), compañías nacionales e internacionales desplegarán sus propuestas de teatro, circo y artes visuales con una programación para todos los públicos y mayormente gratuita, puesto que solo cuentan con entrada de pago las piezas programadas en el Teatro Circo Apolo de la diputación.

El festival arrancará en la tarde hoy con H, de la compañía La Corcoles, en la explanada junto a la Asociación de Vecinos de El Algar (18.30 horas). El espectáculo llevado a cabo por Mariona Moya usa los equilibrios sobre un cable tenso para representar los anhelos y luchas internas. La misma compañía realizará la pieza Carena, que remite a la luna, la noche, las cumbres y los peregrinos, mañana en la explanada del Teatro Circo Apolo (mañana a las 21.00 horas).

Cerrando el primero de esos días estará Feriantes, de El Patio Teatro, en el Teatro Circo Apolo a las 22.00 horas. La pieza, un homenaje a la feria, las barracas y los pueblos de España, podrá verse por 12 euros.

El mismo escenario acogerá mañana dos horas de la compañía de Javier Aranda. La primera de ellas, a las 13.00 horas, es Vida: una premiada obra de títeres sobre un viaje, aunque sea a la deriva. La segunda, a las 22.00 horas, es Parias, un montaje en el que los títeres simbolizan la degradación y marginación del ser humano. Tienen entrada a 12 euros.

La última de las piezas programadas también se emplazará en el Teatro Apolo (con dos pases a las 13.00 y 17.00 horas): Ratós, de El Baúl de la Fantasía, una historia con clown, títeres y mucha ternura. La entrada tiene un precio de 5 euros.

Además, el programa se completa con diversas instalaciones abiertas al público. La experiencia interactiva de El circo de los sentidos de Mumusic Circus estará instalado en la explanada junto a la Asociación de Vecinos todo el fin de semana.

Similarmente y en el mismo horario se instalará en la plaza del Teatro Apolo, por un lado, El onírico interior, de Holoqué, una compañía que combina el teatro de calle y las artes escénicas con nuevas tecnologías para dar lugar a conceptos como marionetas holográficas, y por otro lado, otra instalación de la misma compañía: la propuesta de realidad mixta Steam pinballs, que mezcla artes escénicas, artesanía y tecnología inmersiva.

Festival Utópolis ¿Cuándo?: Hoy, mañana y el domingo

Hoy, mañana y el domingo ¿Dónde?: El algar, varias ubicaciones

El algar, varias ubicaciones ¿Precio?: Gratuito / 5-12 euros

Una noche de zarzuela, este viernes en el Teatro Romea / L.O.

Una noche de Zarzuela: De la copla a las comedias norteamericanas de los 50

Una noche de Zarzuela, de la productora Come y calle, es una comedia musical con un repertorio de zarzuela, copla, canción y números de revista unidos por un hilo argumental que bebe de las comedias norteamericanas de los años 50. El espectáculo, que podrá verse esta, noche en el Teatro Romea sigue a Josefina, que llega a su camerino tras la última función de La Chulapona con el tiempo justo para cambiarse antes de que comience una sesión golfa de La verbena de la Paloma. Lo último que espera en ese momento de pausa es la visita de los músicos de su orquesta, su marido, amigos y antiguos amantes… y, mucho menos, la misteriosa aparición de una joven aspirante a cantante que se parece demasiado a la joven ambiciosa que ella también fue una vez. L. O.

Una noche de Zarzuela ¿Cuándo? Hoy, 20.00 horas

Hoy, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Romea, Murcia

Teatro Romea, Murcia ¿Precio? 15-25 euros

Los marionetistas murcianos de La Cabra / Salvador Blannco Millan

La Cabra: Marionetas, bullicio y música a pie de calle

El barrio de Vistabella de Murcia acogerá esta tarde una muestra de teatro de calle con La Cabra, una pieza protagonizada por una troupe de marionetistas gitanos que irrumpirá en medio de la plaza entre palmas y música de raza, buscándose la vida como maestros de la ‘des-vergüenza’ entre el bullicio de la gente. Con música en directo –y enlatada–, cantes flamencos y discotequeros y auténticos zapateados sobre cajas de cartón realizados por ‘la cabra’ y la abuela de la familia, una auténtica bailaora de gomaespuma, pegamento y fieltro, las marionetas harán poner a prueba la paciencia y la imaginación de todo el clan familiar para la sorpresa y admiración del público. Un perfecto mestizaje de sorpresa, diversión y provocación entre actores de carne y hueso... y de tela. L. O.

La Cabra ¿Cuándo? Hoy, 19.00 horas

Hoy, 19.00 horas ¿Dónde? Plaza de los Patos, Murcia

Plaza de los Patos, Murcia ¿Precio? Gratuito

Una de las obras que se representarán dentro de la programación del Festival de Teatro de Molina de Segura / L.O.

Festival de Teatro de Molina: última jornada abierta al público 100%

El Festival de Teatro de la localidad cierra hoy su 56ª edición con una nutrida programación gratuita que comenzará a las 17.30 horas con la Batukada Itinerante de D’akokan, que irá del Paseo Rosales a Plaza de Cristo Rey. En ese enclave, a las 18.00 horas podrá verse la obra de clown Les frikis de la compañía italoargentina Mundo Costrini. El baile tendrá su momento con Trïade de Colectivo Glovo (a las 19.00 horas en la Plaza de la Constitución y a las 20.30 horas en el Paseo de los Maestros), para luego fusionarse con el circo en la propuesta de Circuspunto Teatro: Somos, que llenará la Plaza de Europa (19.30 horas) de acrobacias, danza, teatro y movimiento. Ya a las 20.30 horas, la Plaza del Mudem acogerá The power of 80’s, de la Compañía Gonzalo Santamaría, pieza ganadora del Premio al Mejor Espectáculo Festiclown 2021. La noche –y por ende, la edición– se cerrará con el espectáculo itinerante Cavaltheos Foc, obra de Vila-Real, que irá del Paseo Rosales al Parque de la Compañía a partir de las 22.00 horas). L. O.

Festival de Teatro de Molina de Segura ¿Cuándo? Hoy, a partir de las 17.30 horas

Hoy, a partir de las 17.30 horas ¿Dónde? Molina de Segura, varias ubicaciones

Molina de Segura, varias ubicaciones ¿Precio? Entrada libre

Kika Frutos / L.O.

La tele que me parió: Un repaso por los efectos de ‘la caja tonta’

La presentadora e influencer Kika Frutos realiza en este espectáculo cómico un nostálgico repaso por los programas, personajes y momentos televisivos que nos han acompañado a lo largo de las últimas décadas y que, en gran medida, son responsables de las desequilibradas, histriónicas y emocionalmente maltrechas personas que somos hoy. L. O.

La tele que me parió ¿Cuándo? Hoy, 21.00 horas

Hoy, 21.00 horas ¿Dónde? Auditorio El batel, Cartagena

Auditorio El batel, Cartagena ¿Precio? 12 euros

El Gallego / L.O.

Resonando en el pasado: Instrumentos milenarios para narrar los siglos

El gallego llega a Murcia y Cartagena para hacer un viaje por la historia de la humanidad a través de su enorme colección de instrumentos musicales milenarios. Mucho amor y pedagogía para un espectáculo fascinante que no se encorseta en ser ni un monólogo ni un concierto. L. O.

Resonando en el pasado ¿Cuándo? Hoy y mañana, 21.45 horas

Hoy y mañana, 21.45 horas ¿Dónde? Aula de Cultura Fundación Mediterráneo (Murcia) y Auditorio el Batel (Cartagena)

Aula de Cultura Fundación Mediterráneo (Murcia) y Auditorio el Batel (Cartagena) ¿Precio? 18 euros

Martita de Graná / L.O.

¡Martita sea! Una retrospectiva de récord con mucho salero

Tras batir todos los récords al vender más de 200.000 entradas en su anterior gira, la cómica Martita de Graná vuelve con más ganas que nunca a contar, precisamente, cómo le ha cambiado la vida en los últimos años. La edad, la soltería, la salud mental... Todo eso, siempre, con desparpajo y salero. L. O.