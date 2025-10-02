Música
Rob Sas, el guitarrista de las leyendas, se estrena esta noche en Garaje Beat Club
El británico, que ha tocado con músicos de Status Quo y Deep Purple, entre otros, se presenta en Murcia con su banda y un repertorio de clásicos
L. O.
El británico Rob Sas es un veterano guitarrista que ha trabajado por toda Europa con músicos de renombre como John Coghlan, el legendario baterista de Status Quo; Nic Simper, bajista fundador de Deep Purple; Gary Barden, vocalista de Michael Schenker Group; Mick Tucker, baterista y vocalista de Sweet; Danny Vaughn, vocalista de Tyketto; Doogie White, vocalista de Yngwie Malmsteen y Rainbow, y Mick Underwood, batería que acompañó a Ritchie Blackmore y Ian Gillan.
En 2012 se estableció en Marbella y formó The Rob Sas Band, que interpreta con gran maestría canciones de rock clásicas de artistas como AC/DC, ZZ Top, Led-Zeppelin, Jimi Hendrix, Rainbow, Michael Schenker Group, Free, Black Sabbath y Deep Purple, entre otros. Habituales en los escenarios de la Costa del Sol, son unos fijos en la programación de las salas Louie Louie de Estepona y Wolfmen MC de Alhaurín El Grande, pero se estrenan en Murcia, en Garaje Beat Club, a partir de las 21.00 horas.
