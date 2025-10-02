‘Cartagena Piensa’ seguirá indagando en los problemas de nuestro mundo

‘Cartagena Piensa’ inicia este mes de octubre la programación de su viségimo séptima edición, que contará con cerca de veinte citas hasta diciembre. Artistas como Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía; periodistas como Jorge Dioni y Teresa Aranguren, y psicólogos como Patrizia Patrizi pasarán por el municipio durante este trimestre. Todos los detalles están disponibles en la página web del ciclo.

Las propuestas del programa, que sostiene el Ayuntamiento en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, y que desarrolla e idea el Grupo Promotor de ‘Cartagena Piensa’, fueron presentadas este miércoles por el director general de Cultura del Consistorio, Eugenio González; el vicerrector de la UPCT, Antonio Guerrero, y el representante del Grupo Promotor, Patricio Hernández, que estuvieron acompañados por otros organizadores y entidades colaboradoras. Entre ellas hay actividades de diversas temáticas, que abarcan desde el Mar Menor a la justicia restaurativa, de la fotografía al cine, de los problemas de la vida en las ciudades al conflicto en Palestina, pasando por el papel de las constituciones en la vida democrática, la producción de alimentos vegetales para el consumo propio, la incidencia de las redes sociales en la política global, las relaciones entre tecnología y filosofía y la crudeza de la precariedad, entre otros asuntos.

Para ello, regresan secciones ya conocidas por el público, como los cafés filosóficos en Soldadito de Plomo, los clubes de lectura de ensayo (con inscripción previa), el seminario de escritos feministas (con inscripción previa) y una nueva edición de la ‘Ingenioteca’, talleres para jóvenes impartidos por la Universidad Politécnica en colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales de la ciudad portuaria y que también requieren inscripción en www.bibliotecas.cartagena.es. En cuanto a los invitados de esta edición, destacan Carlos de las Heras, de Amnistía Interancional, que el día 28 hablará en el Luzzy sobre el genocidio en Gaza, «una realidad innegable», y la citada Isabel Muñoz, que el día 30 estará en el Arqva mostrando algunas de sus series más representativas, algunas de las cuales le han brindado premios como el Nacional de Fotografía, el World Press Photo –en dos ocasiones– o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

En noviembre, la periodista Teresa Aranguren, con experiencia en Yugoslavia, el Líbano e Irak, presentará su libro Palestina, la existencia negada, el día 5 en el Luzzy, mientras que Jorge Dioni estará los días 12, 19 y 29 –además del 17 del mes siguiente– en este mismo espacio y dentro del club de lectura de ensayo con El malestar de las ciudades. Y en diciembre, el 3, la abogaba Marta Mendiola protagonizará una mesa redonda sobre el derecho a la vivienda: ‘Si soy el futuro, por qué vivo en un zulo’.

Una década de pensamiento

Eugenio González celebró además que ‘Cartagena Piensa’ «está a punto de cumplir diez años». Lo hará en 2026 y, tal y como aseguró el director general de Cultura, «continúa siendo un proyecto más que consolidado como espacio de encuentro ciudadano en torno a las ideas, al conocimiento y la reflexión crítica», como demuestra esta programación, que «reúne voces del ámbito de la filosofía, la ciencia, la literatura y las artes, siempre con el objetivo de acercar el pensamiento contemporáneo a los cartageneros y fomentar el diálogo abierto», añadió.

Por su parte, desde la UPCT, el vicerrector de estudiantes animó a los vecinos de la ciudad portuaria a participar en las actividades propuestas, que son gratuitas, y recordó la importancia de «unir cultura y ciencia para fomentar el pensamiento crítico en un momento donde estamos viviendo como sociedad una explosión tecnológica». Además, desde el grupo promotor, Patricio Hernández, quiso agradecer la colaboración de la universidad y del Ayuntamiento, que permite crear un «espacio público en el que dialogar sobre ciencia y pensamiento, así como sobre los conflictos de nuestra propia sociedad, algo que llevamos haciendo desde hace casi una década».