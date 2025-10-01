Víctor Manuel actuará en Murcia en noviembre de 2026

Víctor Manuel traerá a Murcia su nuevo trabajo discográfico y gira para el 2026, 'Solo a solas conmigo'.

El artista interpretará esas nuevas canciones, pero también sus clásicos 'Soy un corazón tendido al sol', 'Ay amor', 'El abuelo Vitor', 'Quiero abrazarte tanto', 'Nada sabe tan dulce como su boca', 'Planta 14', 'Solo pienso en ti', 'Bailarina', 'Adonde irán los besos', 'Asturias' y tantas otras que forman parte de nuestra memoria.

'Solo a solas conmigo' sigue la estela de las últimas giras del artista: Vivir para Cantarlo, 50 años no es nada o La vida en canciones.

El concierto será el 21 de noviembre de 2026 en la Sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas, a las 20.30 horas.

Las entradas para disfrutar de Víctor Manuel en Murcia están ya a la venta en https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=AuMurcia&codigo=000002012000006002954