La icónica banda alemana Primal Fear presenta esta noche en Murcia su nuevo disco

La icónica banda alemana de power metal Primal Fear se encuentra en España presentando su decimoquinto álbum, Domination (2025), publicado a principios de mes. Lo hace, además, con una renovada formación que cuenta con la italo-cubana Thalia Bellazecca (Angus McSix) a la guitarra y André Hilgers (Axxis, Rage, Silent Force, Bonfire) a la batería, que se han unido al equipo liderado por los dos miembros fundadores, el bajista Mat Sinner y el vocalista Ralf Scheepers (ex Gamma Ray), con la reincorporación del guitarrista sueco Magnus Karlsson (ex Magnum). Su primera parada, ayer, fue Madrid, pero hoy visitan Murcia –la sala Garaje Beat Club– antes de viajar a Barcelona y Pamplona y cerrar este pequeño tour por España.

Con 27 años de carrera, la legendaria banda de Esslingen es uno de los grandes exponentes del heavy metal alemán, y han ofrecido innumerables conciertos por todo el planeta con una pasión implacable. Formados en octubre de 1997 después de que Ralf Scheepers no fuera contratado como reemplazo de Rob Halford en Judas Priest –que se decantó por Tim ‘Ripper’ Owens–, Primal Fear han sabido mantenerse fieles a su estilo, permaneciendo al margen de las modas, consolidando una sólida base de fieles seguidores en todo el mundo que les han aupado como uno de los grandes nombres de la escena metalera internacional.

Abrirán los suecos Eleine presentando su último trabajo, el aclamado We shall remain (2023), en la primera gran noche internacional de la temporada en Garaje Beat Club.