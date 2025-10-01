Javier Cercas y Juan Gómez-Jurado, en la convocatoria de la Feria del Libro de Cartagena

La semana pasada el Ayuntamiento de Cartagena anunciaba al autor local Diego Sánchez Aguilar como pregonero de la próxima edición de su Feria del Libro, recuperada en 2022 tras más de una década fuera de la agenda cultural de la ciudad portuaria. También se confirmaron entonces sus fechas y ubicación: del 15 al 19 de octubre en la plaza de Juan XXIII, tal y como estaba previsto. Pero... poco más. Hasta ayer, la información de la que disponíamos con respecto a la entrega número treinta y dos de este evento era limitada. «Hasta ayer».

Porque este martes, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, se presentó el programa definitivo de la Feria del Libro de Cartagena, que volverá a reconocidos escritores regionales y, también, nacionales. De hecho, nombres como los de Javier Cercas, Juan Gómez-Jurado, Inma Rubiales o el del cantante Andrés Suárez son los que más brillan de una convocatoria que ya se puede consultar, detallada –por días, casetas y horarios– en la página web www.feriadellibro.cartagena.es.

Allí se puede comprobar como, bajo el lema ‘¿Qué es leer para ti?’ –ya desvelado hace unos días–, los organizadores invitarán a los cartageneros y visitantes a descubrir la lectura «como una experiencia única y personal», y lo harán a través de más de treinta expositores de editoriales, librerías y asociaciones de todo tipo. No faltarán las locales Santos Ochoa y La Montaña Mágica, grandes superficies como El Corte Inglés y la Casa del Libro ni sellos de relevancia nacional como Pluma Verde, Knowmadas Books y Posdata Ediciones, así como espacios para, por ejemplo, los premios Mandarache y Hache.

Y, además de espacios para la venta de ejemplares, durante todo el fin de semana se han organizado presentaciones, firmas, encuentros literarios, talleres y propuestas dirigidas especialmente a los más jóvenes, «con el objetivo de cultivar nuevos lectores», apuntan en rueda de prensa los responsables de esta cita. En concreto, al acto asistieron el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes; el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, en representación de la Comunidad –que apoya esta iniciativa–, así como los técnicos del Consistorio que se han encargado del proyecto y la presidenta de Unicef Región de Murcia, Carolina Olivares, que también colabora.

La convocatoria

En lo que respecta a los autores, si Diego Sánchez Aguilar será el gran protagonista el miércoles 15 de octubre con la lectura del pregón –a partir de las 19.00 horas–, el jueves los ‘cabezas de cartel’ serán la ilustradora muleña Ilu Ros (18.30 horas) y el cantautor gallego Andrés Suárez (20.00 horas). Mientras que el viernes 17 es el día elegido para la visita de Javier Cercas (19.00 horas), considerado como uno de los autores más influyentes de la narrativa contemporánea. Su obra incluye títulos como Soldados de Salamina, Anatomía de un instante y El impostor, y este mismo verano ha publicado El loco de Dios en el fin del mundo, que presentará en conversación con Antonio Lucas.

El sábado 18 de octubre están citados, por la mañana, Pepe Pérez Muelas (12.00 horas) y la arqueóloga subacuática Carlota Pérez-Reverte (13.00 horas), cuyo apellido no es casualidad. Por supuesto, es hija de Arturo Pérez-Reverte y responsable, a su manera, de su personaje más icónico: el capitán Alatriste, que acaba de regresar de un largo letargo con Misión en París, el nuevo libro de su padre. Y, por la tarde, hay previsto un encuentro entre dos destacados autores regionales como son Luis Leante y Antonio Parra (17.00 horas) y dos presentaciones de campanillas: las de Eloy Moreno (18.30 horas) y Juan Gómez-Jurado (20.00 horas), autores superventas ambos; el último, responsable de la popular saga de la Reina Roja.

Por último, el domingo protagonizarán la jornada de clausura Inma Rubiales (12.00 horas) e Ignacio Borgoñós (13.00 horas), pero a lo largo de estos cinco días pasarán por la ciudad portuaria muchos otros autores de la mano de sus editoriales o de las librerías participantes.

Un «hito» cultural

Gracias a programaciones como esta, «la Feria del Libro ya se ha consolidado como un referente en nuestro municipio», señaló Jáudenes. «Miles de personas pasean cada año por sus casetas para curiosear y comprar alguna novela, algún cómic o algún ensayo», añadió el edil durante la presentación, donde celebró la recuperación de esta cita hace tres años: «Marcó, sin duda, uno de los hitos del nuevo impulso cultural que hemos querido dar a Cartagena».