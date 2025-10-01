Epicentro Mula: Un festival diferente con poesía, artes y conciertos gratuitos

La Sala de Catas de Estrella de Levante, en Espinardo, acogió ayer la presentación oficial de la tercera edición del festival Epicentro Mula, que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre. Fue un acto que contó con un pequeño coloquio con los organizadores, con un show acústico de Lisandro Skar y ¿Juan Julian? y un fin de fiesta a cargo de Rolling Garros (DJ set).

Pero los grandes protagonistas fueron los artistas que conforman el cartel; un cartel que incluye exhibiciones y exposiciones de artes plásticas, recitales de poesía y, sobre todo, música. Porque sí, un año más es el programa de conciertos el que genera mayores expectativas, con una variada nómina de artistas que, en algunos casos, no es fácil ver en la Región, lo que otorga al festival un plus de exclusividad.

Los artistas

Eso sí, el programa del jueves lo encabeza un viejo conocido: Iván Ferreiro, que sabe que cuando visita esta tierra pisa terreno conquistado. Pero, además, al gallego –uno de los popes del indie patrio– le acompañará, entre otros, el argentino Coti, uno de los artistas pop más relevantes de lo que va de siglo en nuestro país, tanto por temas propios como Antes que ver el sol y Nada fue un error, como por canciones escritas de su puño para otros intérpretes, como Color esperanza, de Diego Torres, y Andar conmigo, de Julieta Venegas.

Y el sábado será el turno de La Cabra Mecánica, que regresaron en 2022 tras una larga ausencia y para despedirse definitivamente de los escenarios, pero que ahí siguen. El propio Lichis, su frontman, dice que aquellos conciertos superaron sus expectativas y que eso les ha hecho sentirse «cómodos, felices y emocionados»; gracias a lo cual podrán actuar en Mula este sábado, repasando sus grandes éxitos, como ya hicieran en La Mar de Músicas de Cartagena hace tres años. El otro cabeza de cartel de esta segunda jornada del Epicentro es el canario Bejo, uno de los raperos más auténticos del panorama actual, punta de lanza del tropicalismo en el hip-hop nacional y un MC que apenas ha pisado la Región, pese a ser, hoy por hoy, uno de los grandes destacados de la escena.

El programa musical lo completan, el viernes, los propios Lisandro Skar y ¿Juan Julian?, el cantautor gallego Luis Fercán y la malagueña Ángela González, además de los DJ Pachucho, Alt Brian y Patilla. Y el sábado, a La Cabra Mecánica y Bejo se suman Juana Rozas, los murcianos RATA, el cantante y productor mendocino Doppel Gangs, los raperos Joven Breakfast y Padawvn y Sin Merienda, ganadores del concurso ‘Epicentro Emergentes’, más los DJ’s Don Fluor y Fukcnormal. Los conciertos tendrán lugar entre el Convento de San Francisco y la Plaza del Ayuntamiento, que acogerá el escenario principal.

Más que música

Además, el viernes se inaugurará en el citado centro una exposición multidisciplinar de artes plásticas (fotografía, pintura, ilustración y escultura) en la que participarán Pepe Enguídanos, Santi Flores, Manuel Atienzar, Clara Lozano, Ramón Torres, José Luis Torrente, Pablo Alfaro, José Cortijo, Juan José Ayllón, Julio Lorenzo y Marta Díaz. Por otro lado, Epicentro Mula ha preparado un show de poesía en vivo que estará protagonizado por Paula Carrillo y Pablo Urizal y que también tendrá lugar en el Convento de San Francisco durante la jornada inaugural. Disfrutar de estos espectáculos, así como de los conciertos, será completamente gratuito.